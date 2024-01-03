«Изменение европейской политики в отношении РФ — это вопрос нескольких лет»

В Европе всё меньше политиков, верящих в победу Украины и считающих ее президента Владимира Зеленского значимой фигурой , рассказал в интервью «Известиям» депутат Европарламента от Чехии Иван Давид. Он подчеркивает, что переговорный процесс с Украиной о вступлении в ЕС может занять десятилетия , приведя в пример путь Турции. При этом, по его словам, Киев никогда не сможет вступить в ряды объединения . Он считает, что вскоре в Евросоюзе станет больше прагматичных политиков, отстаивающих национальные интересы своих государств. Иван Давид уверен, что смене элит в ЕС, в частности, будут способствовать выборы в Европарламент, намеченные на июнь 2024 года .

«Брюссель пытается продолжить финансово накачивать украинский режим»

— На последнем саммите ЕС было принято решение начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Сможет ли Киев присоединиться к объединению в ближайшие годы?

— Я думаю, что это чисто политический шаг, некая декларация. На самом деле я не вижу сильного желания начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС . При этом, даже если переговоры всё-таки начнутся, известно, что, например, с Турцией они длятся уже более 20 лет, и Анкара до сих пор не приблизилась к вступлению в ЕС. В общем, то, что было сделано Брюсселем на прошлом саммите, это, по сути, то же самое, если вам кто-то «пожелает всего наилучшего» — вы ничего с этого не получаете . Повторюсь: это прежде всего декларация для публики, но само вступление Украины в ЕС, конечно, вряд ли возможно. И, по моему мнению, этого никогда не произойдет .

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Я считаю, что в целом всё, что касается Украины, происходит в большей степени по указу США, и вопрос вступления Киева в ЕС не стоит считать исключением. Америка потратила миллиарды долларов на то, чтобы создать нацию украинцев, сильно ненавидящую русских. Понятно, что такие страны, как Финляндия, Дания, Польша или прибалтийские республики, по сути, берут американскую политику за свою. При этом интересно, что Вашингтон сейчас стал менее активно поддерживать Украину , а Брюссель пытается продолжить финансово накачивать украинский режим, поскольку никто не готов признать, что его политика провалилась и не приведет ни к чему хорошему . При этом я специально используют термин «украинский режим», поскольку я убежден, что есть большая разница между поддержкой украинского народа и украинского режима.

— Продолжится ли военная помощь Украине в 2024 году?

— Военная помощь продолжится, но многим странам нечего передавать . Желание помогать Украине у общественности также снижается, и это беспокоит политиков. Сложно говорить избирателям, что мы снова должны влезть в долги, потратив большую часть бюджета на поддержку Украины. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но страны ЕС точно не будут отправлять своих солдат на Украину. Никто не решится сказать гражданам, что их сыновья теперь будут там умирать .

Что касается дальнейшей финансовой и военной поддержки Украины, то многое будет зависеть от ситуации на линии соприкосновения. Если в ЕС признают, что накачивание Киева ни к чему не приведет и нанести России стратегическое поражение не удается, страны-члены будут стремиться снизить финансирование этого конфликта . Уже сейчас много депутатов, занимающих довольно сдержанную позицию. Хотя они голосуют за выделение помощи, они понимают, что это зря выделенные деньги.

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Я уверен, количество стран, в которых будут превалировать политики, стремящиеся заниматься внутриполитическими проблемами своих государств, а не действовать в интересах США или ЕС, станет увеличиваться. Такие политики, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо, премьер Венгрии Виктор Орбан, хотят остаться в ЕС, но при этом стремятся, чтобы больше внимания уделялось проблемам отдельных стран внутри объединения.

Они понимают, что вражда с Россией не в интересах Европы и какой-либо европейской страны . Хотя, конечно, есть некоторые государства, такие как Польша, прибалтийские республики или Финляндия, у которых сформировалась уже некая традиция противостояния с РФ, и поэтому политики этих стран продолжат настаивать на необходимости сохранять конфликт с Россией. Но это не будет длиться вечно, и в определенный момент времени украинская проблема потеряет актуальность даже для них.

В европейских странах так или иначе со временем начнет превалировать прагматичный подход, отвечающий интересам их граждан. Европейским государствам важно восстановить сотрудничество с РФ . Это касается как поставок энергоресурсов, так и в целом торговли. Я думаю, что изменение европейской политики в отношении РФ в лучшую сторону — это вопрос не десятилетий, а нескольких лет.

«В отношении Зеленского растет скепсис»

— Изменят ли что-то выборы в Европарламент в июне 2024 года?

— Думаю, да, поскольку после этого появится больше прагматичных политиков и меньше фанатиков. У граждан ЕС возникает всё больше вопросов, на которые еврочиновникам приходится находить ответы, в том числе — почему растут цены на топливо и продукты . Структура ЕС постепенно начнет меняться по мере прихода более прагматичных политиков. Конечно, многое будет зависеть от кризисных явлений в США. Думаю, если бы выборы в Европарламент состоялись через два года, ситуация в ЕС изменилась бы кардинальным способом, но даже через пять месяцев стоит ожидать перемен .

Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth

— Много ли людей в Европарламенте продолжают верить в победу Украины на поле боя?

— Сейчас сложно оценить, кто какой позиции придерживается относительно Украины. По открытым заявлениям мы не всегда понимаем, что на самом деле думают люди. Но веры в победу Киева, конечно, становится меньше. Контрнаступление потерпело крах, и сейчас у Украины кончается живая сила. Кроме того, многие европейские страны столкнулись с более серьезными трудностями, чем Россия , особенно те, кто наиболее зависимы от российских энергоресурсов. Конечно, санкции нанесли определенный ущерб РФ, в том числе в банковской сфере. Но Россия адаптировалась к ограничениям лучше, чем ожидали в Брюсселе.

— Почему в ЕС просчитались в плане оценки экономических возможностей РФ?

— Большинство еврочиновников просто не понимают российский менталитет. Понятно, что и у вас в стране есть разное мнение о происходящем, но есть некая общая черта — готовность сопротивляться . Это историческая черта, которая связана с тем, как формировалось ваше государство. Готовность сопротивляться гораздо выше у россиян, чем у жителей стран ЕС. У нас разный исторический опыт. В Брюсселе предполагают, что, если, например, у людей примерно на 10% упадет уровень жизни, они сразу выйдут на улицу и будут требовать отставки властей. Но так это не работает . Конечно, некоторые россияне покинули страну в ожидании неблагоприятной ситуации, но ожидания ЕС от ограничительных мер изначально были нереалистичными.

Хотя санкционная политика, безусловно, продолжится в следующем году, надо понимать, что персональные рестрикции или попытки запретить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, меры против деятелей искусства — это всё уже больше символические шаги. Россия адаптировалась к санкциям, и в ЕС это понимают , но просто вынуждены продолжать принимать дальнейшие пакеты. При этом в объединении возросло количество бедных, становится больше бездомных. Цены растут, что непосильно для людей, которые едва сводят концы с концами. Понятно, что это не только связано с санкциями, но они усилили негативные тенденции в ЕС, которые и приводят к таким проблемам. Поэтому в ухудшении экономической ситуации внутри ЕС виновата не Россия, а санкции.

Фото: REUTERS

— Как в ЕС относятся к фигуре президента Украины Владимира Зеленского и продолжают ли его поддерживать так, как в 2022 году?