После неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве вспоминают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам, сообщил 28 декабря французский телеканал TVL.



«На Украине начинают ходить разговоры о том, что Путин был готов к переговорам о восстановлении мира почти сразу после ввода российских войск. Украинцы отныне осознают, что за два года они не только не отвоевали Крым и Донбасс, но и потеряли гораздо больше — как территорий, так и людей. Это заставляет их горько сожалеть о решении не соблюдать Минские соглашения», — отмечается в передаче.

Также эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс выразил мнение, что политические разногласия украинского руководства в связи со сложным положением ВСУ на фронте ведут Украину к внутреннему взрыву. По его мнению, в данный момент Киев в замешательстве, поскольку не может найти способов объяснить населению необходимость отступления своей армии.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев никогда не пойдет на переговоры с Россией, а предъявит ей ультиматум. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу и всегда отвечала самым серьезным образом на попытки нападать на нее.

В свою очередь, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов назвал высказывание Подоляка не более чем провокацией вследствие бессильной злобы. Рогов добавил, что Подоляк озвучивает указания западных спецслужб, стремясь повысить градус ненависти и эскалации конфликта, выиграть время и втянуть большее жителей постукраинского пространства в управляемую президентом Украины Владимиром Зеленским «мясорубку».

Ранее, 28 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский мыслит категориями войны и не стремится установить в своей стране мир. Министр напомнил, что на Украине до сих пор действует запрет на переговоры с Россией, который установили еще 30 сентября 2022 года. С тех пор со стороны киевской администрации не было ни одной попытки решить вопрос мирным путем, уточнил дипломат.

До этого, 26 декабря, американский телеканал CNBC отметил, что переговоры с Россией неизбежны, если Запад перестанет поддерживать Украину.

20 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на отсутствие предпосылок для мирных переговоров по Украине. Он выразил мнение, что эта тема на данный момент неактуальна.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.