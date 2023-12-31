Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев никогда не пойдет на переговоры, а предъявит России ультиматум не более чем провокация вследствие бессильной злобы. Об этом заявил 31 декабря глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Это громкое провокационное заявление является следствием бессильной злобы. Подоляк прекрасно понимает, что на фронтах для боевиков ВСУ всё складывается грустно, внешняя поддержка Запада сыпется, а подконтрольная им территория — банкрот», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Рогов уверен, что Подоляк озвучивает указания западных спецслужб, стремясь повысить градус ненависти и эскалации конфликта, выиграть время и втянуть большее жителей постукраинского пространства в управляемую президентом Украины Владимиром Зеленским «мясорубку».

«Конечно, переговоров не будет. Там не с кем вести переговоры. Что Зеленский, что [руководитель офиса президента Андрей] Ермак и прочие Подоляки — это недоговороспособные люди и военные преступники, которые удерживают власть в своих руках только благодаря страху, страданиям и смертям людей», — заявил он.

30 декабря Подоляк заявил, что Киев никогда не пойдет на переговоры с Москвой «в классическом смысле слова». По его словам, руководство Украины предъявит России «ультиматум».

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу и всегда отвечала самым серьезным образом на попытки нападать на нее.

26 декабря американский телеканал CNBC отметил, что переговоры с Россией неизбежны, если Запад перестанет поддерживать Украину. Как заявил в эфире телеканала аналитик по Европе и России Марио Бикарски, очередной год конфликта истощил военные ресурсы западных стран.

20 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на отсутствие предпосылок для мирных переговоров по Украине. Он выразил мнение, что эта тема на данный момент неактуальна.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.