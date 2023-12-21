Россия допустит на выборы президента РФ в марте 2024-го всех зарубежных наблюдателей, которые поедут «с чистыми помыслами», а не с целью расшатать внутреннюю ситуацию, заявила в ответ на вопрос «Известий» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пресс-конференции по итогам осенней сессии. Сейчас, по ее словам, уже готовятся приглашения, в том числе международным парламентским организациям и структурам. Пресс-конференция главы верхней палаты парламента продолжалась чуть больше часа. За это время она успела ответить на вопросы, которые касались перспектив завершения конфликта на Украине, повышения налоговой нагрузки на бизнес и либерализации Уголовного кодекса. Главные заявления Валентины Матвиенко — в материале «Известий».

О предпосылках завершения конфликта на Украине

«Я пока не вижу, честно говоря, предпосылок для того, чтобы этот конфликт остановился. Но то, что интерес падает на Западе к украинской теме, то, что у них не осталось аргументов для выделения дополнительных больших средств Украине в своих парламентах, перед своим населением, это факт.

Сегодня Россия сформулировала условия, на которых она готова к переговорам. Эти условия были заявлены с начала специальной военной операции, и, пока мы их не добьемся, мы по-другому себя вести не можем. <...> Мы должны сделать так, чтобы Украина не была антироссийским проектом, чтобы Украина не оставалась угрозой безопасности и суверенитета России. От этих условий мы не отступим».

О повышении налогов для бизнеса и шкале НДФЛ

«Правительство не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес. Для бизнеса были созданы такие условия властью, правительством, чтобы они в этих сложных, тяжелейших условиях смогли продолжать развитие и успешное развитие. Не думаю, что сегодня в повестке дня встанет вопрос об увеличении налоговой нагрузки, мне кажется, это было бы контрпродуктивно. Дифференциация, изменение шкалы НДФЛ тоже пока не рассматривается».

О либерализации Уголовного кодекса РФ

«И президентом, и правительством, и Федеральным собранием в последнее время многое сделано и еще много предстоит сделать по гуманизации Уголовного кодекса. И мы на это настроены.

Прежде всего, хочу сказать, что сегодняшние статьи УК РФ дают возможность применения дифференцированных наказаний в зависимости от размера общественной опасности, которое то или иное преступление за собой несет. [Суд] может дать 20 лет, а может и не дать: у суда есть право и возможность учитывать все факторы «за» и «против», смягчающие и отягчающие обстоятельства, и между минимальным и максимальным наказанием выбирать именно ту меру, которая является адекватной совершенному преступлению.

Что касается такой срочности, я думаю, что здесь не нужна спешка. Нужна серьезная аналитическая работа с участием экспертов, бизнеса, юристов. Мы обсуждали уже эту тему в Совете Федерации и условились, что мы с января месяца начнем такой диалог со специалистами, внимательно проанализируем. Если мы увидим, что где-то надо менять УК РФ, а не сложившуюся судебную практику, мы таким образом и поступим».

Об аудите «Почты России»

«Я знаю результаты этого аудита. Поверьте, правительство открыло для себя много интересного. У нас была договоренность с правительством, что после того, как будет завершен аудит, правительство выработает такую финансово-экономическую модель, чтобы не лихорадило «Почту России».

У меня уже были предварительные встречи с вице-премьером. Мы ждем системного решения правительства, чтобы со следующего года «Почта России» функционировала четко, без сбоев и была финансово обеспечена».

Об участии в выборах международных наблюдателей

«Мы допустим всех, кто захочет заниматься наблюдением, кто приедет с чистыми помыслами. А те, кто хотел бы приехать в Россию, используя мандат наблюдателя, и заниматься другими делами — расшатыванием нашей внутренней ситуации либо какими-то противоправными действиями, — у них ничего не получится.

Мы заинтересованы в том, чтобы в наблюдении за выборами президента РФ принимали участие и зарубежные наблюдатели. Сейчас мы, Совет Федерации совместно с Государственной думой, готовим приглашения для принятия участия в мониторинге выборов президента России в различные международные парламентские организации и структуры, парламентам дружественных стран, а их очень много. Мы очень заинтересованы в адекватной оценке наших главных партнеров, соседей — стран СНГ. Конечно же, мы и Межпарламентскую ассамблею СНГ, и ПА ОДКБ пригласим».

О готовности вновь возглавить Совфед в следующем году

«Как говорила героиня одного известно романа, «об этом я подумаю завтра». Я человек командный. Я член команды и правда благодарна судьбе, что у меня была такая возможность и есть такая возможность работать в команде Владимира Владимировича Путина, потому что это период максимальной реализации того, что ты знаешь, опыта, который ты приобрел. И это такая настоящая служба на государство и на людей. А в команде не говорят: «хочу – не хочу» или «буду – не буду».

О переходе сенаторов на отечественные авто

«Я приветствую переход на отечественные автомобили. Но я всегда против некой показной кампанейщины. Когда действующие автомобили, которые сегодня используются в нашей работе, закончат свой век, когда они выйдут из строя, естественно, будет происходить плановая замена. А не так — вот сейчас давайте всё куда-то сбросим и покажем. Показушность я терпеть не могу».