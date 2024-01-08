В Киеве заявили об отсутствии плана на случай прекращения финансовой помощи ЕС

У Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит Украине дополнительную финансовую помощь. Об этом 8 января заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью El Pais.

«У нас нет плана Б. Со стороны вы можете видеть и думать по-другому, вы можете говорить о планах А, Б и В, публиковать статьи и аналитические материалы, но здесь внутри, мы должны направить всю нашу энергию и интеллектуальную мощь на одно: чтобы план А сработал», — сказал он журналистам.

Кулеба добавил, что если помощь от европейских государств задержится, минфину Украины придется проявить «мастерство управления».

При этом он считает, что Украина обязательно получит замороженные российские активы. По словам Кулебы, их сумма покроет 80% потребностей по восстановлению страны.

Накануне глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что страна сохраняет критическую зависимость от финансовой помощи Запада, и призвал не преуменьшать значимость этого источника.

Днем ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале подготовки альтернативных вариантов оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета.

До этого, 3 января, Кулеба заявил, что на случай дефицита военной помощи со стороны Запада у Киева также нет плана Б.

1 января президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Последний транш в размере €1,5 млрд ЕС перечислил Украине 21 декабря 2023 года. Комментируя это, фон дер Ляйен призвала найти соглашение, чтобы европейские страны могли и дальше оказывать стране поддержку.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года Путин объявил после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.