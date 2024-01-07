На Украине заявили о критической зависимости от финансирования Западом

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный 6 января заявил, что страна сохранит критическую зависимость от финансовой помощи Запада.

«Критическая зависимость Украины от международной финансовой помощи остается, и нельзя преуменьшать значимость этого источника», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Как отметил Пышный, 2023 год стал исключительно сложным для Киева. Он призвал пополнить бюджет Украины с помощью эмиссии денег или ценных бумаг. По мнению главы Нацбанка, подобный способ повысит финансовую устойчивость страны.

Ранее в этот день киевский экономист Алексей Кущ заявил, что финансовая помощь от западных доноров стала анестезией для Украины, без «внешних подпорок» она столкнется с самыми разрушительными процессами. Таким образом он прокомментировал данные о платежном балансе страны за январь–ноябрь 2023 года.

Украинский оппозиционный политик и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук 5 января заявил, что глубокий кризис в сельском хозяйстве Украины, в промышленности и других сферах грозит развалом экономики государства в 2024 году.

1 января президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Украинский министр финансов Сергей Марченко 31 декабря заявил, что Украина за 2023 год получила от стран Запада $42,5 млрд. При этом он отметил, что лишь четверть от указанной суммы предоставлена в виде грантов, то есть безвозмездно.

28 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оставил запрос на экстренную встречу с донорами Киева в январе, поскольку страна испытывает «крайне высокую неопределенность» в вопросе финансирования. Шмыгаль отметил, что финансирование необходимо направить уже в следующем месяце, оно пойдет на основные нужды бюджета Украины. По его словам, Киеву крайне необходимо получать «достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование» начиная с января 2024 года.

Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко 27 декабря заявила, что в государственном бюджете образовалась дыра размером $37 млрд и что почти 12 млн пенсионеров, государственных служащих и учителей на Украине останутся без выплат, если США и Евросоюз не окажут стране финансовую помощь.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.