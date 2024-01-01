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Путин заявил о существовании экономики Украины за счет подачек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Экономика Украины существует только на подачки других стран. Об этом 1 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции.

«Экономика Украины полностью разрушена, ничего не осталось, существует только на подачки. Всё ездят руководители с протянутой рукой, клянчат лишний миллион долларов», — сказал президент.

Кроме того, он отметил, что Украина быстро исчерпает западное оружие. По словам Путина, украинская армия тратит 5–6 тыс. снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий, а США производят 14 тыс. в месяц.

«Но если тратить по 5 тыс. в сутки, то тогда исчерпание наступает довольно быстро, вот оно сейчас и наступает», — указал российский лидер.

До этого, 28 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оставил запрос на экстренную встречу с донорами Киева в январе, поскольку страна испытывает «крайне высокую неопределенность» в вопросе финансирования. По его словам, финансирование необходимо направить уже в следующем месяце, оно пойдет на основные нужды бюджета Украины.

Днем ранее вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в государственном бюджете образовалась дыра размером $37 млрд и что почти 12 млн пенсионеров, государственных служащих и учителей на Украине останутся без выплат, если США и Евросоюз не помогут стране.

Ранее, 26 декабря, газета Financial Times сообщила, что Евросоюз готовит запасной план финансирования Украины на €20 млрд. По данным газеты, новый вариант финансирования потребовался после блокировки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном поправки в бюджет ЕС, предусматривающей выделение Киеву €50 млрд в течение 2024–2027 годов.

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Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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