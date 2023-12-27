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СМИ сообщили о запасном плане ЕС по финансированию Украины на €20 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Евросоюз готовит запасной план финансирования Украины на €20 млрд. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщила газета Financial Times.

По данным газеты, новый вариант финансирования потребовался после блокировки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном поправки в бюджет ЕС, предусматривающую выделение Украине €50 млрд в течение 2024-2027 годов.

Новый план подразумевает, что члены ЕС возьмут на себя финансовые гарантии перед бюджетом ЕС, что позволит Еврокомиссии (ЕК) занять на рынках капиталов €20 млрд для Киева. Схема аналогична 2020 году, когда ЕК предоставила €100 млрд дешевых кредитов для поддержки рабочих мест в условиях пандемии.

Главный смысл этого плана в том, что он не требует единогласного согласия всех членов ЕС, а значит Венгрия не сможет наложить на него вето, добавили в FT.

Решение по этому плану, отмечает издание, может быть принято уже на саммите 1 февраля, а средства, надеются в Брюсселе, должны поступить в Киев до марта 2024 года.

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До этого, 21 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что ЕС может выделить помощь Киеву, несмотря на вето, которое наложил Будапешт, в том случае, если остальные страны заключат соответствующее соглашение. Он подчеркнул, что Венгрия против того, чтобы Киеву был выделен новый объем помощи от объединения.

В тот же день Будапешт предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет. Орбан отметил, что €50 млрд, которые ЕС собирается передать Киеву, у него просто нет.

Ранее, 14–15 декабря, в Брюсселе прошла встреча, посвященная членству Украины в ЕС и оказанию ей помощи. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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