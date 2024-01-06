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Экономист сравнил Украину с отходящим от наркоза пациентом

Киевский экономист Кущ сравнил Украину с отходящим от наркоза пациентом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Киевский экономист Алексей Кущ 6 января заявил, что финансовая помощь от западных доноров стала анестезией для Украины, без «внешних подпорок» она столкнется с самыми разрушительными процессами. Таким образом он прокомментировал данные о платежном балансе страны за январь–ноябрь 2023 года.

Он отметил, что платежный баланс Украины пока является положительным, однако это связано с внешним кредитованием. Торговая дыра приводит к сильнейшему оттоку валюты — отрицательное торговое сальдо составляет $34,1 млрд.

«Это более 20% ВВП!!! Кстати, прогнозировали минус $22 млрд за год — получили минус $34 млрд за девять месяцев. По итогам года будет все $40 млрд», — написал Кущ на своей странице Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Также экономист указал, что при таких показателях курс национальной валюты «не живет», он держится только на внешней финансовой помощи, при этом украинское правительство «занимается расточительством».

Кущ заявил, что во время боевых действий государство так себя вести не может. По его словам, внешняя помощь очень расслабила правительство, погрузила его в теплую ванну финансовой поддержки, «обезболила» экономические шоки, но не убрала их. Он подсчитал, что отток наличной валюты вне банковского сектора составил $10,3 млрд, в то же время Киев позволяет себе выплачивать проценты по внешним займам и инвестициям — $6,1 млрд. Такие действия экономист назвал непозволительной роскошью.

Как подчеркнул специалист, наиболее разрушительные процессы начнутся на Украине, если «внешние подпорки начнут убирать». В таком случае «вся конструкция чиновничьего расточительства и общественного инфантилизма начнет с треском валиться вниз». Экономист сравнил иностранную помощь с «финансовой анестезией», чтобы Украина «не погибла от болевого шока».

«Но наркоз перестает действовать, пациент приходит в себя, а открытая операция продолжается. Пришло время адаптироваться к шокам. И начинать надо с правительства», — подытожил Кущ.

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Ранее, 31 декабря, украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина за 2023 год получила от стран Запада $42,5 млрд. При этом он отметил, что лишь четверть от указанной суммы предоставлена в виде грантов, то есть безвозмездно.

28 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оставил запрос на экстренную встречу с донорами Киева в январе, поскольку страна испытывает «крайне высокую неопределенность» в вопросе финансирования. Шмыгаль отметил, что финансирование необходимо направить уже в следующем месяце, оно пойдет на основные нужды бюджета Украины. По его словам, Киеву крайне необходимо получать «достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование» начиная с января 2024 года.

Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко 27 декабря заявила, что в государственном бюджете образовалась дыра размером $37 млрд и что почти 12 млн пенсионеров, государственных служащих и учителей на Украине останутся без выплат, если США и Евросоюз не окажут стране финансовую помощь.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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