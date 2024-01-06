Медведчук заявил об угрозе развала экономики Украины в 2024 году

Глубокий кризис в сельском хозяйстве Украины, в промышленности и других сферах грозит развалу экономики государства в 2024 году. Об этом заявил украинский оппозиционный политик и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье.

«Вопреки беспричинно завышенным прогнозным оценкам относительно частичного восстановления экономики Украины от МВФ (Международного валютного фонда. — Ред.) и Всемирного банка, ряд текущих макроэкономических параметров и тенденций свидетельствует как раз об обратном — неминуемом развале экономики в нынешнем 2024-м», — говорится в его публикации от 5 января на сайте движения.

По словам председателя совета движения «Другая Украина», данные об изменении валового внутреннего продута (ВВП) лучше всего показывают экономический упадок государства. По данным минэкономики и госстата, ВВП страны в 2022-2023 годах сократилось на более чем 25%, а инфляция превысила 32%.

Политик в своей статье указал, что тяжелая ситуация наблюдается в пяти сферах. Медведчук объяснил, что в сельском хозяйстве экспорт продуктов растительного происхождения за 10 месяцев 2023 года упал на 9,2%. Кроме того, он подчеркнул, что в промышленности общее падение за 2022 год и девять месяцев 2023 года составило 35,2%, конкретно в химической отрасти достигло 66,5% и в металлургии — 71,1%. А во внешней торговле экспорт упал на 47,4%, добавил председатель совета движения «Другая Украина».

Помимо этого, Медведчук отметил, что «государственный и гарантированный государством долг Украины достиг очередной антирекордной отметки в $140,8 млрд». Также он обратил внимание, что среднемесячная зарплата на Украине составляет около 17 тыс. гривен ($450): страна в последние годы занимает последнее место в Европе по низкому уровню покупательной способности и платежеспособности населения.

«Страна при режиме [украинского президента Владимира] Зеленского имеет в 2024 году исключительно негативные перспективы. Нынешняя власть превратила территорию Украины в расходный материал Запада и одновременно в изгоя на европейском континенте», — подытожил Медведчук.

Ранее, 1 января, президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

До этого, 28 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оставил запрос на экстренную встречу с донорами Киева в январе, поскольку страна испытывает «крайне высокую неопределенность» в вопросе финансирования. По его словам, финансирование необходимо направить уже в следующем месяце, оно пойдет на основные нужды бюджета Украины.

Днем ранее, 27 декабря, вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в государственном бюджете образовалась дыра размером $37 млрд и что почти 12 млн пенсионеров, государственных служащих и учителей на Украине останутся без выплат, если США и Евросоюз не помогут стране.

26 декабря газета Financial Times сообщила, что Евросоюз готовит запасной план финансирования Украины на €20 млрд. По данным газеты, новый вариант финансирования потребовался после блокировки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном поправки в бюджет ЕС, предусматривающей выделение Киеву €50 млрд в течение 2024–2027 годов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.