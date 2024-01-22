Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако их предметом не должно быть сохранение у власти нынешних руководителей киевского режима, заявил в понедельник, 22 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН. Трансляция заседания велась на официальном сайте ООН.

Глава российского МИДа подчеркнул, что после реализации целей специальной военной операции (СВО), независимо от того, будут ли они достигнуты военным или мирным путем, россияне и украинцы будут жить так, как положено братьям и добрым соседям.

«Напомню, что мы никогда не отказывались от последнего и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного, десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом», — добавил Лавров.

Также в ходе своего выступления министр подчеркнул, что подавляющему большинству экспертов совершенно очевидно, что ключевым фактором, препятствующим поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине, является продолжающаяся Западом поддержка киевского режима.

14 января депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила о полном провале западного тезиса о необходимости поставок Киеву вооружений для улучшения его переговорной позиции. По ее мнению, всё произошло ровно наоборот: на данный момент переговорная позиция Украины хуже, чем два года назад.

До этого, 20 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет никаких предпосылок для переговоров с украинской стороной. «Формулу мира» пытаются искать без участия России, однако у этого процесса вряд ли будут какие-то результаты, подчеркнул Песков.

До этого, 17 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что непримиримость президента Украины Владимира Зеленского относительно необходимости начать переговоры с Россией вместо продолжения военных действий может истребить население страны. Он подчеркнул, что Зеленскому потребовались миллиарды, чтобы продолжить конфликт, после того как мирное соглашение было близко.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.