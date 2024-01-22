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Сюжет:

Лавров обвинил Запад в поддержке ударов Киева по гражданским объектам в РФ

Лавров: Киев оружием Запада преднамеренно бьет по гражданским объектам
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Фото: AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez
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Украинские военные умышленно, безжалостно и методично обстреливают гражданские объекты в России оружием Запада, который в курсе происходящего. Об этом 22 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

«Торговцев смертью нисколько не смущает, что их оружием, в том числе кассетными боеприпасами и снарядами с обедненным ураном, методично, безжалостно и преднамеренно бьют по сугубо гражданским объектам, как это было при ударе по жилым кварталам Белгорода 30 декабря и вчера по рынку и магазинам Донецка», — сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что кровь погибших мирных людей остается на совести тех, кто поставляет Киеву оружие и утверждает, что тот вправе самостоятельно выбирать цели ударов.

«Дым, дым вокруг»: ВСУ нанесли ракетный удар по рынку в Донецке
В результате террористической атаки погибли по меньшей мере 28 человек

Вооруженные силы Украины 21 января обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. По последним данным, 27 человек погибли, еще 26 пострадали.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что рынок подвергся атаке в выходной день, когда там наиболее многолюдно. В связи со случившимся 22 января объявлено в регионе днем траура.

В МИД РФ удар ВСУ назвали варварским терактом против мирного населения. Российская сторона категорически осуждает такие действия и призывает международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева.

Глава совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в ОБСЕ, Amnesty International, Европарламент и Совет Евросоюза с призывом осудить теракт в Донецке. Фадеев просит вышеуказанные организации использовать влияние и всевозможные средства для воздействия на официальный Киев в целях прекращения нарушений прав человека. В свою очередь, постпредство РФ при ОБСЕ возмутилось отсутствием реакции на удары со стороны руководства международной организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также решительно осудил удар ВСУ.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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