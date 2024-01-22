Глава СПЧ призвал международные организации осудить удар ВСУ по Донецку

Глава совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в ОБСЕ, Amnesty International, Европарламент и Совет Евросоюза с призывом осудить теракт в Донецке, который произошел 21 января. Об этом в понедельник, 22 января, сообщается в Telegram-канале Совета.

«Сегодня советник Президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев направил обращения Верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, в Международный Комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Совет Европейского Союза», — сказано в сообщении.

Глава СПЧ просит вышеуказанные организации использовать влияние и всевозможные средства для воздействия на официальный Киев в целях прекращения нарушений прав человека.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 21 января обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. По последним данным, 27 человек погибли, еще 26 пострадали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва осуждает подобные действия со стороны ВСУ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, причастных к обстрелу Донецка.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что рынок подвергся атаке в выходной день, когда там наиболее многолюдно. В связи со случившимся 22 января было объявлено в регионе днем траура.

В МИД РФ удар ВСУ назвали варварским терактом против мирного населения. Российская сторона категорически осуждает такие действия и призывает международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также решительно осудил удар ВСУ.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.