Песков заявил об оказании необходимой помощи пострадавшим при ударе по Донецку
Пострадавшим в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку оказывается вся необходимая помощь. Об этом 22 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все необходимые меры для оказания медицинской помощи раненым принимаются на уровне республики. Сердца всех жителей нашей страны находятся с жителями Донбасса и с теми, кто потерял близких во время чудовищного теракта», — сказал он на брифинге.
По его словам, официальных заявлений в связи с произошедшим не планируется. Песков заявил, что в Кремле осуждают подобные действия со стороны ВСУ.
«Тот удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, является чудовищным актом терроризма, потому что используется неизбирательное вооружение, что повлекло такое большое количество жертв. Мы решительно это осуждаем, и, конечно же, будет продолжаться специальная военная операция, чтобы оградить наших людей от этой опасности», — сказал он.
ВСУ обстреляли рынок с большим скоплением людей 21 января. По последним данным, 27 человек погибли, еще 26 пострадали. Минздрав РФ сообщил, что 18 человек, включая двоих детей, госпитализированы. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, причастных к обстрелу Донецка.
Глава региона Денис Пушилин заявил, что рынок подвергся атаке в выходной день, когда там наиболее многолюдно.
В МИД РФ удар ВСУ по Донецку назвали варварским терактом против мирного населения. Российская сторона категорически осуждает такие действия и призывает международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева. Как указали в дипведомстве, их молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке.
В свою очередь политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» назвал убийством людей обстрел Донецка со стороны ВСУ. По его словам, украинские боевики обстреливают мирных граждан из-за отсутствия результатов на фронте, а также из-за давления со стороны западных сторонников на фоне ударов ВС РФ по критической инфраструктуре Украины.
Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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