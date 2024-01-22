Постпредство РФ возмутилось молчанием ОБСЕ об ударах ВСУ по мирным жителям в ДНР
Постпредство РФ при ОБСЕ возмущено отсутствием реакции со стороны руководства на удары ВСУ по Донецку. Об этом заявили в постпредстве РФ 22 января.
«Возмущены отсутствием какой-либо реакции со стороны руководства ОБСЕ, включая мальтийское действующее председательство и генсекретаря Хельгу Шмид, в связи с варварским ударом формирований Владимира Зеленского утром 21 января 2024 года по Донецку», — сообщают в постпредстве.
Ранее в этот же день глава совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в ОБСЕ, Amnesty International, Европарламент и Совет Евросоюза с призывом осудить теракт в Донецке, который произошел 21 января. Фадеев просит вышеуказанные организации использовать влияние и всевозможные средства для воздействия на официальный Киев в целях прекращения нарушений прав человека.
Вооруженные силы Украины 21 января обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. По последним данным, 27 человек погибли, еще 26 пострадали.
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что рынок подвергся атаке в выходной день, когда там наиболее многолюдно. В связи со случившимся 22 января объявлено в регионе днем траура.
В МИД РФ удар ВСУ назвали варварским терактом против мирного населения. Российская сторона категорически осуждает такие действия и призывает международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также решительно осудил удар ВСУ.
Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.