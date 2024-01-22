Главы МИД РФ и Индонезии обсудили пути выхода из кризиса на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его коллега из Индонезии Ретно Марсуди в Нью-Йорке 22 января обсудили пути выхода из ближневосточного кризиса. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Основное внимание сторонами было уделено обсуждению путей выхода из ближневосточного кризиса и ситуации в секторе Газа, а также актуальных вопросов двусторонней повестки дня», — сказано в сообщении.
В ночь на 22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. Глава МИД РФ принял участие в заседаниях СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке, а также в инициированном Россией заседании по украинскому конфликту.
Ранее, 21 января, газета The Times of Israel со ссылкой на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху написала, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении военных действий в секторе Газа в обмен на возвращение заложников.
При этом в министерстве здравоохранения Газы сообщили, что число погибших в результате израильских ударов превысило 25 тыс. человек, еще более 62 тыс. пострадало.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.