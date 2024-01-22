Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом 22 января сообщает корреспондент «Известий» Николай Иванов.
Как указал корреспондент, Лавров примет участие в заседаниях СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке, а также в инициированном Россией заседании по украинскому конфликту. Отмечается, что страны Запада продолжают поставки Киеву боеприпасов, которые используются для нанесения ударов по российскому гражданскому населению.
Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку может стать 22 января одной из главных тем заседания СБ ООН по Украине с участием Лаврова. 21 января ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. По последним данным, 27 человек стали жертвами этой атаки, еще 25 человек пострадали.
6 января стало известно, что Россия запросила проведение заседания СБ ООН по поставкам западных вооружений на Украину.
Предыдущее заседание СБ ООН по вопросу поставок вооружений Украине, запрошенное ранее Россией, состоялось 11 декабря. Тогда Полянский в ходе заседания заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может продолжать просить оружие у стран Запада, однако оно не поможет киевскому режиму. По его словам, такой вывод подтверждают даже ведущие западные эксперты. Количество оружия, которым обладает украинская армия, не сможет повлиять на ход спецоперации.
Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.