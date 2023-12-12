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Полянский на заседании СБ ООН заявил о бесполезности поставок оружия для Украины

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Фото: Commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Президент Украины Владимир Зеленский может продолжать просить оружие у стран Запада, однако оно не поможет киевскому режиму. Об этом заявил в понедельник, 11 декабря, на заседании Совета Безопасности ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Сколько бы оружия ни выклянчил украинский диктатор в ходе своего начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США, всё оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено», — приводит слова Полянского постпредство РФ при ООН на сайте.

По его мнению, очередная попытка Зеленского выпросить у Вашингтона новые поставки вооружения не имеет смысла. По словам Полянского, такой вывод подтверждают даже ведущие западные эксперты. Количество оружия, которым обладает украинская армия, не сможет повлиять на ход специальной военной операции (СВО).

«Хочу вас заверить, что у этой истории также обязательно достаточно скоро будет конец, который вам и другим, выгораживающим режим Зеленского, не понравится, хотите вы этого или нет. <…> Советую к нему подготовиться и как можно быстрее сделать необходимые выводы, пока тонущий киевский режим не затянул в свою воронку и вас», — резюмировал он.

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Ранее, 6 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что деньги Запада только продлевают конфликт, но его завершение в пользу России не подлежит сомнению.

В тот же день американские власти оценили риск того, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией без дополнительной помощи со стороны США, как высокий. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что существует большой риск того, что Украина может проиграть.

Перед этим, 4 декабря, немецкий политолог Эйке Хамер рассказал, что Украину, от поддержки которой отказывается всё больше стран Европы, в ближайшем будущем ждет неминуемое поражение, как и блок НАТО, который не выдержал противостояния с Россией. Он добавил, что на этом фоне политическая ситуация в европейских странах стала очень шаткой. Кроме того, по мнению эксперта, Североатлантический альянс, фактически являющийся стороной конфликта, проиграл противостояние с Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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