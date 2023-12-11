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Заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву пройдет 11 декабря

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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Заседание Совета Безопасности ООН по вопросу поставок вооружений Украине, запрошенное ранее Россией, состоится в понедельник, 11 декабря. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский.

«А 11 декабря в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск) состоится запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину, там тоже планируется весьма интересный докладчик!» — написал он в своем Telegram-канале.

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Ранее, 5 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью украинскому телеканалу ICTV, что страны Североатлантического альянса продолжат помогать Украине. Столтенберг также обратил внимание на обязательства стран — членов НАТО по передаче Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) и формированию центра для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 в Румынии.

Комментируя это заявление, кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков отметил в беседе с «Известиями», что оно свидетельствует о нежелании Запада проявлять какую-либо рефлексию относительно изменения политики блока в украинском кризисе.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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