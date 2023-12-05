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Столтенберг заявил о намерении НАТО и дальше помогать Украине

Столтенберг: НАТО продолжит помогать Украине, несмотря на несогласие ряда стран
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью украинскому телеканалу ICTV, что страны Североатлантического альянса продолжат помогать Украине, несмотря на особую позицию Венгрии и Словакии и последние политические изменения в Нидерландах.

В ходе беседы ему задали вопрос о том, можно ли назвать угасающей поддержу Украины ввиду заявлений властей Венгрии и Словакии, а также победы на выборах в Нидерландах фракции, выступающей против военной помощи Киеву.

«Я уверен, что союзники по НАТО продолжат оказывать существенную и значительную поддержку Украине», — завил он, добавив, что союзники из альянса оказывают помощь «не только на словах, но и на деле».

Столтенберг также обратил внимание на обязательства стран — членов НАТО по передаче Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) и формированию центра для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 в Румынии.

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В начале декабря лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс повторил свою позицию по прекращению поставок оружия Украине. Он указал, что в его стране и без того не хватает вооружения.

Тогда же СМИ писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Вилдерс могут урезать или вовсе прекратить финансирование Украины, а также лишить Киев возможности стать членом Европейского союза.

До этого, 8 ноября, правительство Словакии не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, который распорядился об отправке очередного пакета военной помощи Украине на €40,3 млн.

Позднее, 24 ноября, украинские СМИ заявляли, что Вилдерс доставит Украине ряд неудобств, а его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо может повлиять на антироссийские санкции Евросоюза.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах все чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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