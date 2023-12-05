В МГУ оценили намерение НАТО и дальше помогать Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг демонстрирует нежелание проявлять какую-либо рефлексию относительно изменения политики блока в украинском кризисе. Таким образом кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков прокомментировал «Известиям» 5 декабря заявление Столтенберга о намерении альянса и дальше помогать Украине.
«Заявления хотят продемонстрировать отсутствие каких-либо сложностей, сомнений, несмотря на то что во всем информационном пространстве прорастают разного рода проблемы, сомнения и нежелание многих политических сил и отдельных государств Евросоюза, НАТО и политического Запада в целом участвовать далее в украинской авантюре», — считает Коньков.
Тем не менее, по словам политолога, Столтенберг своими заявлениями демонстрирует нежелание проявлять какую-либо рефлексию относительно изменения курса политики НАТО на украинском управлении.
Ранее во вторник Столтенберг в интервью украинскому телеканалу ICTV заявил, что страны Североатлантического альянса продолжат помогать Украине, несмотря на особую позицию Венгрии и Словакии и последние политические изменения в Нидерландах.
В начале декабря лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс повторил свою позицию по прекращению поставок оружия Украине. Он указал, что в его стране и без того не хватает вооружения.
3 декабря британское издание The Economist писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Вилдерс могут урезать или вовсе прекратить финансирование Украины, а также лишить Киев возможности стать членом Евросоюза.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.