Реклама
Прямой эфир
Общество
ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и СК «Сбербанк страхование жизни»
Общество
Глав регионов наградили за вклад в создание уникальной экспозиции выставки «Россия»
Политика
Песков отметил продолжение участия России в работе G20
Мир
СМИ сообщили о готовящемся визите Раиси в Москву 7 декабря
Экономика
ВТБ сообщил о рекордном росте спроса на рублевые депозиты в ноябре
Мир
Лавров назвал перспективным формат платформы «3+3»
Происшествия
Авария на насосной станции оставила без воды 230 тыс. абонентов в ЛНР
Мир
В МО Финляндии заявили о планах начать производство боеприпасов для Украины
Мир
Глава РФПИ назвал перспективным сотрудничество РФ и ОАЭ в климатической сфере
Мир
Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии выросло до 13
Общество
МВД арестовало имущество компании Гольдмана на 830 млн рублей
Общество
Прибывшую из сектора Газа в Москву женщину госпитализировали
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 7 ноября
Общество
СК начал проверку после нападения тигра на человека в Хабаровском крае
Сюжет:

В МГУ оценили намерение НАТО и дальше помогать Украине

НАТО продолжит помощь Киеву вопреки мнению ряда стран: мнение политолога Конькова
0
Фото: Global Look Press/Cpl. Austin Fraley
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генсек НАТО Йенс Столтенберг демонстрирует нежелание проявлять какую-либо рефлексию относительно изменения политики блока в украинском кризисе. Таким образом кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков прокомментировал «Известиям» 5 декабря заявление Столтенберга о намерении альянса и дальше помогать Украине.

«Заявления хотят продемонстрировать отсутствие каких-либо сложностей, сомнений, несмотря на то что во всем информационном пространстве прорастают разного рода проблемы, сомнения и нежелание многих политических сил и отдельных государств Евросоюза, НАТО и политического Запада в целом участвовать далее в украинской авантюре», — считает Коньков.

Тем не менее, по словам политолога, Столтенберг своими заявлениями демонстрирует нежелание проявлять какую-либо рефлексию относительно изменения курса политики НАТО на украинском управлении.

Плохо вы мадьяр знаете: Венгрия не хочет выделять деньги Украине и принимать ее в ЕС
СБУ заподозрила Орбана в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Ранее во вторник Столтенберг в интервью украинскому телеканалу ICTV заявил, что страны Североатлантического альянса продолжат помогать Украине, несмотря на особую позицию Венгрии и Словакии и последние политические изменения в Нидерландах.

В начале декабря лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс повторил свою позицию по прекращению поставок оружия Украине. Он указал, что в его стране и без того не хватает вооружения.

3 декабря британское издание The Economist писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Вилдерс могут урезать или вовсе прекратить финансирование Украины, а также лишить Киев возможности стать членом Евросоюза.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023