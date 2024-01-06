РФ запросила на 22 января заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по поставкам западных вооружений на Украину. Об этом 6 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

«Заседание по поставкам западных вооружений запрошено на 22 января», — сказал собеседник агентства.

Ранее, 4 января, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон будет продолжать помогать Киеву, однако поддержка будет не такая, как в 2022–2023 годах.

Как заявил 3 января глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, у Киева нет плана Б на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

2 января советник военного руководства Украины, военный эксперт, главный консультант отдела военной политики центра исследований безопасности Института стратегических исследований Николай Белесков отметил, что нынешние поставки военной техники и боеприпасов со стороны Запада уже не способ оказания помощи, а полноценный рецепт длительного поражения.

Зампред комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев 28 декабря заявил, что Украина будет терять территории, если не получит военную помощь от США.

27 декабря Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В финальный в 2023 году пакет войдут вооружение и техника, добавил он. В тот же день сообщалось, что президент США Джо Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными.

Предыдущее заседание СБ ООН по вопросу поставок вооружений Украине, запрошенное ранее Россией, состоялось 11 декабря. Тогда первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в ходе заседания СБ ООН заявил, что Зеленский может продолжать просить оружие у стран Запада, однако оно не поможет киевскому режиму. По его словам, такой вывод подтверждают даже ведущие западные эксперты. Количество оружия, которым обладает украинская армия, не сможет повлиять на ход специальной военной операции (СВО).

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.