В Киеве заявили о потере территорий без американской поддержки
Украина будет терять территории, если не получит военную помощь от США. Об этом 28 декабря заявил зампред комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.
«Сейчас мы теряем некоторые поля, но если помощь США задержится, мы начнем терять города. Без американских боеприпасов мы начинаем терять территорию, с трудом завоеванную этим летом», — сказал он газета The New York Times.
В статье отмечается, что украинские войска испытывают нехватку критически важного оборудования и боеприпасов. Некоторые солдаты и командиры заявили, что дефицит заставил их свернуть некоторые операции и перейти к оборонительной стратегии.
Ранее, 21 декабря, обозреватель французского журнала L’Express Фредерик Ансель отметил, что без военной поддержки США Украина сможет победить только с помощью чуда. По его словам, при текущих вводных Россия одержит тактическую победу в украинском конфликте в 2024 году.
В тот же день американская газета The Nation написала, что победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить президента страны Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США, добавили там.
Днем ранее, 20 декабря, обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.