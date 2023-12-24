Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден высказался против судебного иммунитета для президентов США
Мир
Между Москвой и Гонконгом восстановили прямое авиасообщение
Происшествия
На Алтае 15 человек обратились в больницу после посещения кафе
Политика
Съезд «Новых людей» выдвинул Даванкова кандидатом на выборах президента РФ
Мир
Вучич исключил сценарий насильственной смены власти в Сербии
Мир
В Словакии задержали пообещавшего устроить стрельбу «как в Праге» мужчину
Мир
Глава МИД Индии посетит Россию с визитом в конце декабря
Политика
Политика Богданова выдвинули кандидатом на выборах президента от РПСС
Мир
Украинский генерал заявил, что добровольцы для ВСУ закончились
Происшествия
При обстреле Донецка ВСУ получило повреждение здание школы
Мир
Санду призвала парламент инициировать референдум о вступлении Молдавии в ЕС
Мир
Министр обороны Украины назвал сроки полной демобилизации граждан
Армия
ВС РФ поразили пусковые установки ЗРК NASAMS на аэродроме в Хмельницкой области
Мир
Журналист Le Figaro заявил о мире США и России независимо от исхода выборов
Спорт
Илья Ковальчук в 40 лет дебютировал за «Спартак» в КХЛ
Сюжет:

Во Франции победу Украины без оружия Запада назвали чудом

L’Express: без оружия США Украина сможет победить только благодаря чуду
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Без военной поддержки США и Евросоюза Украина сможет победить только с помощью чуда. Об этом на Youtube-канале французского журнала L’Express 21 декабря заявил обозреватель издания Фредерик Ансель.

«Если США и Европа не будут поставлять на Украину целые эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии, то я не знаю, какое чудо поможет Киеву победить», — сказал эксперт.

Он отметил, что при текущих вводных Россия одержит тактическую победу в украинском конфликте в 2024 году. Помимо этого, он указал на беспокойную обстановку на международной арене, что также поможет президенту России Владимиру Путину в достижении его целей.

Также в видео издания говорится, что конфликт усугубляется для Украины, однако Европа оказывает все меньше поддержки. То же касается и США, для которых конфликт на Ближнем Востоке оказался приоритетнее в плане поддержки Израиля. Более того, в случае победы экс-лидера, республиканца Дональда Трампа на выборах президента в США, ситуация для России станет еще более благоприятной, так как Трамп не одобряет выделяемую Украине поддержку, сообщают журналисты.

«Украина не принесет ничего, кроме проблем, долгов и коррупции»
Евродепутат Иван Вилибор Синчич — о 12-м пакете санкций, помощи ЕС Киеву и истинных целях Запада

До этого, 21 декабря, американская газета The Nation написала, что победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить президента Украины Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Также отмечалось, что американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США.

Ранее, 20 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева. При этом он заявил, что 90% помощи в области безопасности, которую Вашингтон предоставил Киеву, «было потрачено здесь, в Соединенных Штатах» и это пошло на пользу американцам.

В тот же день обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023