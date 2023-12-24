Без военной поддержки США и Евросоюза Украина сможет победить только с помощью чуда. Об этом на Youtube-канале французского журнала L’Express 21 декабря заявил обозреватель издания Фредерик Ансель.

«Если США и Европа не будут поставлять на Украину целые эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии, то я не знаю, какое чудо поможет Киеву победить», — сказал эксперт.

Он отметил, что при текущих вводных Россия одержит тактическую победу в украинском конфликте в 2024 году. Помимо этого, он указал на беспокойную обстановку на международной арене, что также поможет президенту России Владимиру Путину в достижении его целей.

Также в видео издания говорится, что конфликт усугубляется для Украины, однако Европа оказывает все меньше поддержки. То же касается и США, для которых конфликт на Ближнем Востоке оказался приоритетнее в плане поддержки Израиля. Более того, в случае победы экс-лидера, республиканца Дональда Трампа на выборах президента в США, ситуация для России станет еще более благоприятной, так как Трамп не одобряет выделяемую Украине поддержку, сообщают журналисты.

До этого, 21 декабря, американская газета The Nation написала, что победа Украины маловероятна, поэтому США и страны Европы должны посадить президента Украины Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Также отмечалось, что американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США.

Ранее, 20 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева. При этом он заявил, что 90% помощи в области безопасности, которую Вашингтон предоставил Киеву, «было потрачено здесь, в Соединенных Штатах» и это пошло на пользу американцам.

В тот же день обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.