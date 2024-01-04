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В Госдепе заявили о намерении США продолжать оказывать поддержку Украине

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Фото: Global Look Press/Volodymyr Tarasov
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Вашингтон будет продолжать помогать Киеву, однако поддержка будет не такая, как в 2022–2023 годах. Об этом 4 января сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы продолжим поддерживать Украину <...>, сколько это потребуется, но это не значит, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, который мы оказывали им в 2022 и 2023 годах», — сказал он.

Миллер также назвал цель Запада. По его словам, необходимо, чтобы Украина могла самостоятельно себя всем обеспечивать, в том числе вооружениями. Он считает, что может настать момент, когда западное финансирование не будет необходимостью для Киева.

«Но пока мы еще не достигли этого [результата], поэтому важно, чтобы конгресс США принял законопроект о дополнительном финансировании [Украины]», — резюмировал Миллер.

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Ранее, 3 января, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет плана Б на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

Ранее в этот день бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что Запад не вооружает Украину должным образом.

Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

2 января колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

Тогда же советник военного руководства Украины, военный эксперт, главный консультант отдела военной политики центра исследований безопасности Института стратегических исследований Николай Белесков заявил, что нынешние поставки военной техники и боеприпасов со стороны Запада уже не способ оказания помощи, а полноценный рецепт длительного поражения.

До этого, 27 декабря, Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В финальный в 2023 году пакет войдут вооружение и техника, добавил он. В тот же день сообщалось, что президент США Джо Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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