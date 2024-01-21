Евродепутат назвал «мирную конференцию» по Украине бессмысленной без участия РФ

«Мирная конференция» по Украине, провести которую в 2024 году предложил президент Швейцарии Виола Амхерд, не принесет никаких результатов, если туда все-таки не пригласят Россию. Такое мнение высказал Гуннар Бек, депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» в беседе с «Известиями» 21 января.

«Если вы не приглашаете к обсуждению одну из сторон конфликта и при этом зовете множество сторонних наблюдателей, это будет неудачной попыткой провести переговоры о прочном урегулировании между двумя воюющими или заинтересованными сторонами. Это скорее похоже на попытку установить дипломатическое давление и поддержать одну сторону конфликта – Украину», — сказал депутат, прокомментировав слова Амхерд о вероятном отсутствии РФ на конференции.

Бек отметил, что главная цель «мирной конференции» заключается не столько в достижении мира, сколько в наращивании дипломатического давления на Россию.

По словам политика, насколько успешной станет конференция, будет зависеть от того, удастся ли Швейцарии и другим организаторам привлечь к участию в ней неевропейские страны, например, Южную Африку, Бразилию, Индию, Азербайджан, Китай. Получится ли сделать это – сложный вопрос, подчеркнул Бек.

«Но хочу отметить, что если в обсуждении не принимает участие одна из сторон конфликта, оно не станет эффективным. Это лишь покажет, что целью конференции было не достижение настоящего мира, а лишь пропаганда», — заявил депутат.

Бек отметил, что на организацию «мирной конференции» повлиял Всемирный экономический форум в Давосе. По его словам, возможно, именно после него Швейцария отреагировала на большое дипломатическое давление и ускорила процесс организации конференции.

«Но если она (Швейцария. — Ред.) продолжит в такой манере, это покажет ее отступление от принципа нейтралитета. И если Россию все-таки не пригласят на конференцию, она не принесет никаких результатов», — подытожил политик.

Ранее, 20 января, политолог Дмитрий Солонников назвал «мирную конференцию» попыткой победить Россию. Солонников подчеркнул, что РФ не собирается соглашаться на мирный договор в рамках этой конференции на условиях Европы и Швейцарии, так как они хотят поражения Москвы.

О желании Швейцарии провести в этом году «мирную конференцию» по Украине 20 января заявила Амхерд в интервью газете Schweiz am Wochenende. При этом она считает, что Россия вряд ли будет участвовать в этом саммите, и сомневается в возможности достигнуть на встрече больших результатов.

При этом ранее, 14 января, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе встречи заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ) в Давосе проходил с 15 по 19 января 2024 года.