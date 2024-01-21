Россия не собирается соглашаться на мирный договор в рамках «мирной конференции» на условиях Европы и Швейцарии, так как они хотят поражения Москвы. Об этом 20 января заявил в беседе с «Известиями» политолог Дмитрий Солонников.

«Европа и Швейцария, в частности, хотят победы над Россией, что должно быть закреплено мирной конференцией, когда идет речь о том, что Россия должна подписать условия, которые ей выставлены: покинуть территорию Украины, вернуться к границам 1991 года, оплатить репарации и компенсации, передать международному уголовному суду руководство страны», — расшифровал Солонников настоящий смысл «мирной конференции».

Он также добавил, что западные страны прекрасно понимают силу России и что она «недостаточно побеждена, чтобы она на данные условия согласилась».

О желании Швейцарии провести в этом году «мирную конференцию» по Украине ранее в этот день заявила президент страны Виола Амхерд в интервью газете Schweiz am Wochenende. При этом она считает, что Россия вряд ли будет участвовать в этом саммите, и сомневается в возможности достигнуть на встрече больших результатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данное предложение смешным от сторонников Киева, которые поставляют украинской армии оружие и провоцируют продолжение боевых действий.

Ранее, 16 января, Захарова по итогам форума в швейцарском Давосе заявила о росте у мирового сообщества осознания, что на Украине невозможно добиться устойчивого урегулирования без России.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал встречу по украинской «формуле мира» в Давосе перед ВЭФ разговорами ради разговоров. Он напомнил, что Киев сам формализовал для себя запрет на переговоры с Москвой.

Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ) в Давосе проходил с 15 по 19 января 2024 года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.