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Сюжет:

Захарова высмеяла идею Швейцарии о «мирной конференции» по Украине в 2024 году

Захарова: смешно слушать о «мирных конференциях» от тех, кто дает Киеву оружие
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Предложение Швейцарии провести «мирную конференцию» по Украине в 2024 году является смешным, поскольку сторонники Киева поставляют украинской армии оружие и провоцируют продолжение боевых действий. Об этом 20 января заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Смешно слушать разговоры о неких «мирных конференциях» от тех, кто поставляет нацистскому режиму оружие и спонсирует продолжение конфликта», — сказала она.

О желании Швейцарии провести в этом году «мирную конференцию» по Украине ранее в этот день заявила президент страны Виола Амхерд в интервью газете Schweiz am Wochenende. При этом она считает, что Россия вряд ли будет участвовать в этом саммите. Амхерд усомнилась и в том, что в ходе подобной встречи получится достигнуть больших результатов.

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Ранее, 16 января, Захарова по итогам форума в швейцарском Давосе заявила о росте у мирового сообщества осознания, что на Украине невозможно добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в копенгагенском формате вредны.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал встречу по украинской «формуле мира» в Давосе перед ВЭФ разговорами ради разговоров, которые не могут быть направлены на достижение результата. Он напомнил, что Киев сам формализовал для себя запрет на переговоры с Москвой.

14 января глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе четвертой встречи советников по нацбезопасности, посвященной украинской «формуле мира», призвал западные страны «тем или иным способом» включить Россию в процесс урегулирования конфликта на Украине.

Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ) в Давосе проходил с 15 по 19 января 2024 года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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