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Швейцария усомнилась в участии России в «мирной конференции» в 2024 году

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Фото: ТАСС/Zuma
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Швейцария хочет провести «мирную конференцию» по Украине в 2024 году. Об этом сообщила президент страны Виола Амхерд в интервью газете Schweiz am Wochenende 20 января.

По словам президента, Россия вряд ли будет в участвовать в этом саммите, но Берн поддерживает связи с Москвой и ищет контакт. Президент пояснила, что пока неизвестно, главы государств или министры будут участвовать в конференции.

Кроме того, она усомнилась в том, что в ходе подобной встречи получится достигнуть больших результатов.

«Конечно, есть небольшой риск, что мы не сможем организовать саммит. Но если мы не попробуем, то у нас точно не получится», — сказала она.

Президент Швейцарии также рассказала, что в других странах поддерживают решение провести саммит.

«Я упоминала мирный саммит во всех дискуссиях. Реакция была положительной, хотя, конечно, все были дипломатичны в своих ответах. Но все говорили, что диалог нужен, и в какой-то момент мы должны этот диалог начать», — подчеркнула Амхерд.

Также по словам президента, саммит можно считать успешным, когда в нем принимает участие широкий круг стран, в том числе ЮАР, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Китай. Амхерд рассказала, что пока неизвестно, где будет проходить конференция, но лучшие условия для этого в Женеве.

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16 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедший форум в швейцарском Давосе, заявила, что в мировом сообществе начинают всё больше понимать, что на Украине невозможно добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в «копенгагенском формате» вредны.

Ранее, 15 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя встречу по украинской «формуле мира» в Давосе перед ВЭФ, отметил, что она является разговорами ради разговоров, подобный процесс не может быть направлен на достижение результата. Он напомнил, что Киев сам формализовал для себя запрет на переговоры с Москвой.

14 января глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской «формуле мира», заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово. Также политолог Ги Меттан 14 января назвал встречу в Давосе по «формуле мира» фарсом. Он указал, что для получения результата «необходимо присутствие за столом обеих сторон».

Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ) в Давосе проходил с 15 по 19 января 2024 года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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