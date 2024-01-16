Захарова указала на необходимость участия РФ в решении конфликта на Украине

В мировом сообществе начинают всё больше понимать, что на Украине невозможно добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в «копенгагенском формате» вредны. Такое заявление 16 января сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедший форум в швейцарском Давосе.

«Сегодня всё больше стран Глобального Юга и Востока, в том числе побывавших на встречах «копенгагенского формата», открыто говорят о том, что без России любое обсуждение возможных контуров урегулирования украинского кризиса не имеет смысла», — привело ведомство слова Захаровой на официальном сайте.

Дипломат также подчеркнула, что растет понимание и того, что устойчивого мира на Украине нельзя добиться при ультимативной «формуле Зеленского», в основе которой заложены далекие от реальности требования о выводе российских войск на границы 1991 года, привлечение России к ответственности и выплата репараций. Однако, как подчеркнула Захарова, власти Киева даже не пытаются скрыть тот факт, что они требуют отвода войск для геноцида русского населения, которое выступило за воссоединение с Российской Федерацией.

Прошедшие встречи в «копенгагенском формате», в том числе заседание в Давосе и дальнейшие раунды, «являются бессмысленными и вредными для урегулирования украинского кризиса». Мирные принципы для украинского государства, которые стараются разработать их организаторы, «априори нежизнеспособны», так как базируются «на абсурдной и неприемлемой «формуле Зеленского», который в дополнение ко всему остальному установил юридический самозапрет на ведение мирных переговоров с российской стороной, подчеркнула представитель МИД РФ.

«Действительно всеобъемлющее, справедливое и устойчивое мирное урегулирование возможно только путем возвращения Украины к истокам своей государственности — нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу при полном уважении прав и свобод граждан всех национальностей, проживающих на ее территории», — говорится в документе российского внешнеполитического ведомства.

Но, с сожалением добавила Захарова, данные вопросы не включены ни в «формулу Зеленского», ни в повестку встреч «копенгагенского формата».

С 15 по 19 января в Давосе проходит традиционный Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ), на который приехали представители разных государств. Встреча советников по национальной безопасности по украинской «формуле мира» проводилась за день до мероприятия в качестве попытки «собрать в украинский лагерь как можно больше персоналий и максимум стран», заметил депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что «формула мира» украинского лидера Владимира Зеленского — это запретительные условия для переговоров. Кроме того, глава государства назвал придурками украинских переговорщиков, отказавшихся под давлением Великобритании от договоренностей с РФ в Стамбуле. Он отметил, что руководитель переговорной группы со стороны Киева поставил свою подпись на документе.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе встречи заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча по украинской «формуле мира» в Давосе является разговорами ради разговоров, и подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров также назвал «формулу мира» президента Украины Зеленского плодом больного воображения, подчеркнув, что ее суть в том, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины. Помимо этого министр назвал очковтирательством все попытки Запада привести Киев к победе в конфликте. До этого, 23 сентября, Лавров сообщил, что украинская формула абсолютно нереализуема.

Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта. При этом Киев официально отказался от контактов с Москвой после последнего раунда переговоров между Россией и Украиной, который состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года.