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Лавров назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения

Лавров: «формула мира» Зеленского — это плод больного воображения
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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«Формула мира», предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, является плодом больного воображения, заявил 28 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя попытки стран Запада привлечь развивающиеся государства присоединиться к ней.

По словам высокопоставленного дипломата, целью предложения Киева было принуждение стран подписаться под «формулой мира» Зеленского, «каковая являет собой просто плод больного воображения».

«Потому что, чего бы там ни было написано в качестве «виньеточек»: продовольственная безопасность, энергобезопасность. Главное — «Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс», — цитирует министра «РИА Новости».

Западные страны, пытаясь привлечь другие государства к реализации «формулы мира» Зеленского, попросту пытаются их «развести». Все попытки Запада найти решение украинского конфликта так, чтобы «объявить победу Киева», — очковтирательство, добавил Лавров.

«Это досужие чиновники, которым важно отрапортовать. Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза, важно доложить пятилетку за три-четыре года. В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства», — заключил глава российского МИДа.

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В начале ноября сообщалось, что Украина согласилась с необходимостью провести дополнительную консультативную встречу с США, Великобританией, Германией и Францией для обсуждения «формулы мира».

Так называемая «формула мира» была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта. 23 сентября 2023 года Лавров заявил, что украинская формула абсолютно нереализуема.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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