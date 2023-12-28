Лавров назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения
«Формула мира», предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, является плодом больного воображения, заявил 28 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя попытки стран Запада привлечь развивающиеся государства присоединиться к ней.
По словам высокопоставленного дипломата, целью предложения Киева было принуждение стран подписаться под «формулой мира» Зеленского, «каковая являет собой просто плод больного воображения».
«Потому что, чего бы там ни было написано в качестве «виньеточек»: продовольственная безопасность, энергобезопасность. Главное — «Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс», — цитирует министра «РИА Новости».
Западные страны, пытаясь привлечь другие государства к реализации «формулы мира» Зеленского, попросту пытаются их «развести». Все попытки Запада найти решение украинского конфликта так, чтобы «объявить победу Киева», — очковтирательство, добавил Лавров.
«Это досужие чиновники, которым важно отрапортовать. Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза, важно доложить пятилетку за три-четыре года. В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства», — заключил глава российского МИДа.
В начале ноября сообщалось, что Украина согласилась с необходимостью провести дополнительную консультативную встречу с США, Великобританией, Германией и Францией для обсуждения «формулы мира».
Так называемая «формула мира» была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта. 23 сентября 2023 года Лавров заявил, что украинская формула абсолютно нереализуема.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.