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В Киеве согласились на допконсультации с рядом стран по «формуле мира»

Глава офиса Зеленского Ермак: Киев согласился на консультации по «формуле мира»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украина согласилась с необходимостью провести дополнительную консультативную встречу с США, Великобританией, Германией и Францией для обсуждения «формулы мира». Об этом в четверг, 2 ноября, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Он сообщил о проведении телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, в ходе которого стороны обсудили результаты международная встречи, состоявшейся на Мальте 28—29 октября и посвященной продвижению «формулы мира».

«Согласились с необходимостью проведения дополнительной консультативной встречи советников по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции», — написал Ермак в своем Telegram-канале.

Так называемая «формула мира» была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта. 23 сентября 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинская формула абсолютно нереализуема.

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31 октября первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Известиям», что саммит на Мальте показал, что мировое сообщество теряет интерес к украинской теме. Он отметил, что, какие бы золотые горы ни сулил Украине западный мир, очевидно, что Западу не потянуть одновременное содержание и Тель-Авива, и Киева.

За день до этого издание Bloomberg сообщило, что страны Глобального Юга в ходе саммита на Мальте не проявили интереса к «мирной формуле», поскольку их внимание было сосредоточено на палестино-израильском конфликте. При этом некоторые неназванные делегаты уповали на появление России в круге стран — участниц мирных саммитов в срочном порядке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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