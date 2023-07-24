«Киевский режим не представляет собой Украину»

Украинский народ против того, чтобы их страна вступала в НАТО, а США вовсе не заинтересованы в завершении вооруженного конфликта, заявил «Известиям» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. На днях, выступая на совещании Совета безопасности, Владимир Путин предостерег США и их союзников по НАТО — Польшу и Литву — от попыток эскалации украинского конфликта. Российский лидер не исключил, что планы союзников Киева направлены на последующую оккупацию Западной Украины. На этом фоне, полагает бывший украинский премьер, говорить о мирном урегулировании конфликта рано, и к концу этого года он явно не завершится. Также Николай Азаров высказал предположения, как Киев теперь будет реализовывать свое зерно и кто придет на смену представителям нынешнего украинского режима.

«Нынешние западные границы Украины определены победой над гитлеровской Германией»

— Реален ли раздел Украины между ее соседями — Венгрией, Румынией, Словакией?

— Нынешние западные границы Украины определены победой Советского Союза над гитлеровской Германией и ее союзниками. Они оплачены кровью миллионов советских людей. Нельзя допускать предательства их памяти.

— 17 июля Россия заявила об отказе продлевать зерновую сделку. На ваш взгляд, как теперь Украине предстоит реализовывать свою зерновую продукцию?

— Единственная возможность — это организовать поставку зерна железнодорожными перевозками. В принципе, объемов вагонов, которые используются для перевозки зерна, в Украине достаточно, так что можно спокойно организовать вывоз зерна по железнодорожному пути. Другого нет, потому что морской путь закрыт, по речному пути транспортировка тоже проблематична. Автомобилем такие громадные объемы не перевезешь, а железнодорожным путем вполне можно вывозить.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Много ли с этого Украина потеряет?

— Потеряет не Украина, а прежде всего владельцы зерна, которые будут вынуждены на логистику тратить гораздо больше, чем они потратили бы на морской транспорт.

— А что будет с Европой?

— У Европы всегда своего зерна хватало. Когда возникал дефицит порядка 500 тыс. т, он покрывался всегда. На самом деле Европа всегда выставляла ограничения на ввоз зерна. Вы знаете, что Польша, Словакия, Венгрия и другие страны, производящие зерно, заявили о запрете ввоза украинского зерна. В свое время Украина ограничивалась определенными квотами: вначале квота была 20 тыс. т, потом расширили до 200 тыс. т. Европе украинское зерно не нужно, оно просто идет транзитом в другие страны, а Европа зарабатывает на перепродаже. Поэтому все стоны европейцев, если они есть, ничем не обоснованы.

«План Зеленского», скорее всего, придумали сами же американцы»

— Давайте перейдем к политической части. В этом году очень много говорилось о различных мирных инициативах. Мирные планы предлагали Китай, страны Африки, Бразилия, сама Украина. Как вы считаете, до конца этого года возможно начало мирных переговоров?

— Вы сами задумайтесь: кто участвует в конфликте со стороны мирового сообщества? Участвуют Соединенные Штаты и блок НАТО, так? Как сторона конфликта. С их стороны вы от кого-то слышали мирные инициативы и мирные предложения?

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден во время заседания Совета Украина – НАТО на саммите НАТО в Вильнюсе, 12 июля 2023 года Фото: REUTERS/Doug Mills

— Они говорят о поддержке «формулы мира» Зеленского.

— Поддержка «формулы» Зеленского означает тупиковый путь. И сам «план Зеленского», скорее всего, придумали сами же американцы. Поэтому они, естественно, его поддерживают. Он реалистичный? Конечно, нет. Поэтому пока американцы и страны НАТО не пойдут по пути мирного урегулирования, никакого реального сдвига в этом направлении не будет. Это абсолютно ясно.

— Как, с вашей точки зрения, должен выглядеть мирный план?

— Еще 10 лет назад, когда после государственного переворота я вынужденно эмигрировал в Россию, я сразу же заявил, что главный заинтересованный в этом конфликте — это США. И пока у России, и у Соединенных Штатов не появятся компромиссный план урегулирования, ничего не будет, конфликт будет только усугубляться.

— Но если бы вы сейчас были премьер-министром Украины, какой бы вы выдвинули план урегулирования конфликта?

— Когда я был премьер-министром в Украине, никаких конфликтов не было, вспомните. В Крыму всё было спокойно, ездили отдыхающие, Донбасс спокойно работал. Какие были конфликты? Никаких.

Фото: ТАСС/БелТА/Сергей Холодилин

«Украинскому народу членство в НАТО не нужно»

— Киев постоянно заявляет, что членство в НАТО обеспечит Украине безопасность. А как вы считаете, что может гарантировать Украине безопасность?

— Киевский режим не представляет собой Украину. Когда вы спрашиваете, какие Украине нужны гарантии безопасности, речь идет не об Украине, а о безопасности режима Зеленского или такого же режима, который придет на его смену. То есть речь идет о гарантиях безопасности проамериканскому режиму — вот как надо правильно формулировать, чтоб понимать четко и ясно. А если речь идет об Украине, там должна быть украинская власть, руководствующаяся интересами украинского народа. Тогда с ней можно о чем-то договариваться.

— Украинскому народу членство в НАТО не нужно?

— Украинскому народу членство в НАТО абсолютно не нужно. Он прекрасно жил без НАТО. Во всяком случае, жил далеко не хуже Молдовы или Литвы. В 2013 году граждане Украины при всей критике социального положения жили лучше, чем жители Литвы. Если сопоставить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, стоимость продуктов питания, услуг и так далее с заработной платой, украинцы жили лучше Болгарии, Румынии, с которой себя всегда сравнивала и Литва. В своей социально-экономической политике я всегда ориентировался на Россию и эти две страны. Прибалтику я брал в меньшей степени — я хорошо знал, что это страны деградирующие. Из той же Литвы уехало больше трети населения. Мы не были членами Европейского союза, НАТО, а оказывается, могли своим людям обеспечить более или менее достойный уровень жизни. Да, он был ниже, чем в той же Франции и Польше. Но по сравнению с такими членами ЕС, как Болгария, Румыния, — лучше.

— В начале года вы заявляли, что не прекращали свою политическую деятельность. Действительно, вы часто выступаете с интервью, ведете каналы в YouTube и Telegram — то есть постоянно присутствуете в медиапространстве. У вас есть планы вернуться в украинскую политику именно на территории Украины?

— Самая главная задача, которую я перед собой ставил все эти годы и пытался ее реализовать, — доносить до украинского народа любыми способами правду, достоверную информацию. Я пытался это делать и до введения дискриминационных мер. Они стали блокировать не только меня, а практически всех, кто мог бы доносить правду до жителей Украины. Но тем не менее всё равно считаю, что даже если меня смотрит и слушает больше 100 тыс. в сутки, это уже хорошо. Значит, примерно 300 тыс. граждан Украины получают достоверную информацию. Поэтому главная моя задача — это рассказывать, что делать и как оценивать ситуацию. Что там дальше будет? Я уже все-таки в значительном возрасте, поэтому строить какие-то долгосрочные перспективы не хотелось бы. Но я всегда буду готов поддержать молодых ребят, которые были вынуждены уехать из Украины. Они тоже активно работают в сетях.

Николай Азаров на заседании Верховной рады в Киеве, 2010 год Фото: РИА Новости/Григорий Василенко

— Может быть, у вас есть идеи или мысли о создании политического движения или инициативы на территории России? Для беженцев с Украины, например.

— Я на протяжении всей своей политической карьеры, чтобы вы знали, никогда никуда не стремился и не рвался: ни на должность премьер-министра, ни на должность первого вице-премьера. Так случалось, что мне предлагали в таком плане, что отказаться было невозможно, — я соглашался. Но не было такого случая, чтобы я рвался в президенты, премьер-министры. Я считал, что есть люди гораздо более грамотные, моложе, энергичнее и они должны тянуть эту нелегкую ношу на себе.

— Вы сказали, что поддерживаете молодые политические силы, уехавшие с Украины. Имеете в виду партию блогера Шария?

— Нет, я имею в виду не его. Я имею в виду достаточно широкий спектр политических сил, которые были вынуждены уехать. Эти люди достаточно известны в Украине. Они в течение всего времени после переворота не скрывали негативные позиции к киевскому режиму. Но печальная судьба [журналиста] Олеся Бузины и не только привела к тому, что они приняли абсолютно правильное и разумное решение уехать из страны. Кто-то из них осел в Европе, кто-то — в России. Сейчас надо начинать с информационной работы. Следующий этап — организационная работа. Они сейчас этим занимаются. Молодые, энергичные ребята, обладающие большим желанием. Но я не буду разглашать их фамилии, поскольку там [на Украине] у кого-то остались родственники и семьи.