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Швейцарский политик назвал встречу в Давосе по «формуле мира» фарсом

Швейцарский политик Меттан: встреча в Давосе по «формуле мира» — фарс
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Фото: REUTERS/GIAN EHRENZELLER
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Швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан в воскресенье, 14 января, назвал встречу в Давосе по украинской «формуле мира» пропагандистской операцией и фарсом.

«Не будет никакого результата, так как для переговоров о мире необходимо присутствие за столом обеих сторон», — рассказал он в беседе с ТАСС.

По словам политика, цель такой встречи состоит в том, чтобы «убедить население, что в Давосе собрались обсуждать мирное урегулирование, хотя в действительности речь идет о том, чтобы поддержать Украину».

Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ) в Давосе пройдет с 15 по 19 января 2024 года. Сейчас на него съезжаются представители разных государств. Встреча по украинской «формуле мира» проводится за день до мероприятия в качестве попытки «собрать в украинский лагерь как можно больше персоналий и максимум стран», добавил Меттан. По его мнению, из-за отсутствия России встречу нельзя считать местом для обсуждения серьезных вопросом, «это просто пародия».

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Так называемая формула мира была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.

10 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал странным обсуждение «формулы мира» Зеленского без участия России.

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров также назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения, подчеркнув, что ее суть в том, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины. Помимо этого министр назвал очковтирательством все попытки Запада привести Киев к победе в конфликте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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