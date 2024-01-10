Песков назвал странным обсуждение формулы мира Зеленского без участия России

В настоящее время вокруг «мирной формулы» президента Украины Владимира Зеленского идут труднообъяснимые процессы, при этом обсуждение этой формулы без участия России выглядит очень странно. Такое мнение 10 января в разговоре с журналистам выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По каким-то мирным процессам — здесь по-прежнему пустота. Вы видите совершенно труднообъяснимые процессы по этой мирной формуле Зеленского: комбинация стран, которая обсуждает некую эфемерную мирную формулу без участия России — очень странный процесс», — заявил Песков.

Новость дополняется