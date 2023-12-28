Десять дней назад прошла секретная встреча некоторых стран глобального Юга и стран Запада, посвященная «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров 28 декабря.

«Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, «семерка» (G7 — Ред.) плюс ведущие, развивающиеся страны. <…> она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — рассказал министр.

Как отметил Лавров в интервью «РИА Новости» и «России 24», не все приглашенные страны приняли участие. Также он добавил, что близкие союзники России, посетившие встречу, никому не давали обещаний хранить тайны от РФ по касающимся ее вопросам.

В заключение он сообщил, что следующая подобная встреча назначена в январе, а в феврале пройдет «аж целый саммит мира», где будет обсуждаться утверждение формулы Зеленского.

Сергей Лавров назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения. Он подчеркнул, что суть этой формулы в том, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины. Помимо этого, министр назвал «очковтирательством» все попытки Запада привести Киев к победе в конфликте.

В начале ноября сообщалось, что Украина согласилась с необходимостью провести дополнительную консультативную встречу с США, Великобританией, Германией и Францией для обсуждения «формулы мира».

Так называемая «формула мира» была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта. 23 сентября 2023 года Лавров заявил, что украинская формула абсолютно нереализуема.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.