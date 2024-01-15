Песков назвал встречу в Давосе по «формуле мира» Киева пустыми разговорами

Встреча по украинской «формуле мира» в Давосе является разговорами ради разговоров, подобный процесс не может быть направлен на достижение результата. Об этом 15 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, не следует забывать, что Киев сам формализовал для себя запрет на переговоры с Москвой. России предпочтительно достигать своих задач и решать проблемы своей безопасности дипломатическими средствами, однако в условиях нежелания стран Запада и Украины учитывать российские интересы РФ продолжает вести специальную военную операцию (СВО).

Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ) в Давосе проходит с 15 по 19 января 2024 года. На него приехали представители разных государств. Встреча по украинской «формуле мира» проводится за день до мероприятия в качестве попытки «собрать в украинский лагерь как можно больше персоналий и максимум стран», считает депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

Накануне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской «формуле мира», заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров также назвал «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского плодом больного воображения, подчеркнув, что ее суть в том, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины. Помимо этого министр назвал очковтирательством все попытки Запада привести Киев к победе в конфликте. До этого, 23 сентября, Лавров сообщил, что украинская формула абсолютно нереализуема.

Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.