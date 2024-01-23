Традиционно Швейцария, находящаяся в центре европейского континента, создавала условия для мира между различными сторонами, однако сейчас ей сложно выступать за нейтралитет, находясь под внешним давлением. Об этом 23 января заявил в интервью «Известиям» вице-президент Женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье.

«Теперь восстановление центральной роли Швейцарии на уровне мирного диалога кажется мне чрезвычайно важным. <…> Но опять же, мы не можем сделать это под внешним давлением со стороны таких организаций, как Европейский Союз, и мы не можем сделать это без всех людей, которые являются участниками конфликта», — отметил он.

По словам Шевалье, абсолютно очевидно, что переговоры могут состояться только в том случае, если «все будут за столом». Поэтому идея о проведении переговоров без участия России «абсурдна».

Политик также отметил, что Швейцария была построена на том, что не принимала участия в конфликтах боле двух столетий и являлась центром мира для других народов. Сейчас, по его словам, Европа находится в той ситуации, когда всё катится в трясину, которая «может продлиться так же долго, как война во Вьетнаме», поэтому так необходимо вспомнить про нейтралитет страны и скорейшее разрешение конфликта.

«Швейцария должна сыграть свою роль. Кроме того, Женева, как я особенно обеспокоен, будучи вовлеченной в политику здесь, должна оставаться международным центром диалога и мира», —заключил Шевалье.

Ранее, 21 января, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин в интервью газете Sonntags Zeitung заявил, что Швейцария утратила авторитет неангажированной международной площадки и не может рассматриваться в качестве посредника в урегулировании украинского конфликта. Он напомнил, что страна «последовательно поддерживает антироссийскую линию коллективного Запада, присоединилась к нелегитимным санкциям».

Ранее в этот день депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек в беседе с «Известиями» сказал, что «Мирная конференция» по Украине, провести которую в 2024 году предложила президент Швейцарии Виола Амхерд, не принесет никаких результатов, если туда все-таки не пригласят Россию.

О желании Швейцарии провести в этом году «мирную конференцию» по Украине 20 января заявила Амхерд в интервью газете Schweiz am Wochenende. При этом она считает, что Россия вряд ли будет участвовать в этом саммите, и сомневается в возможности достигнуть на встрече больших результатов.

16 января депутат Национального совета Швейцарии Рино Бюхель заявил, что Швейцария должна пригласить в Берн президента России Владимира Путина для подтверждения своего нейтралитета в украинском конфликте. По его словам, урегулирование конфликта на Украине немыслимо без участия России. Переговоры в Давосе по поводу украинской «формулы мира» парламентарий счел абсурдными.

До этого, 14 января, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе встречи заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.