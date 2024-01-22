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Посол РФ указал на потерю Швейцарией авторитета неангажированной площадки

Посол РФ: Швейцария утратила авторитет неангажированной международной площадки
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Фото: Global Look Press/Pius Koller
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Швейцария утратила авторитет неангажированной международной площадки и не может рассматриваться в качестве посредника в урегулировании украинского конфликта. Об этом 21 января заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин в интервью газете Sonntags Zeitung.

На фоне заявлений Швейцарии о желании провести «мирную конференцию» по Украине посол напомнил, что страна «последовательно поддерживает антироссийскую линию коллективного Запада, присоединилась к нелегитимным санкциям, инициативно продвигает идею международного трибунала для осуждения российского руководства».

Также, по словам Гармонина, в Берне особо не старались задуматься о причинах, побудивших Россию начать спецоперацию.

Как отметил дипломат, фактически Швейцария «полностью утратила авторитет неангажированной международной площадки». Он считает, что ее «едва ли можно назвать уместной площадкой» для проведения конференции о мире на Украине. По мнению посла, ни о каком посредничестве Швейцарии не может быть и речи, поскольку страна «утратила статус нейтрального государства и не может рассматриваться как посредник».

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Ранее в этот день депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек в беседе с «Известиями» сказал, что «Мирная конференция» по Украине, провести которую в 2024 году предложила президент Швейцарии Виола Амхерд, не принесет никаких результатов, если туда все-таки не пригласят Россию.

О желании Швейцарии провести в этом году «мирную конференцию» по Украине 20 января заявила Амхерд в интервью газете Schweiz am Wochenende. При этом она считает, что Россия вряд ли будет участвовать в этом саммите, и сомневается в возможности достигнуть на встрече больших результатов.

16 января депутат Национального совета Швейцарии Рино Бюхель заявил, что Швейцария должна пригласить в Берн президента России Владимира Путина для подтверждения своего нейтралитета в украинском конфликте. По его словам, урегулирование конфликта на Украине немыслимо без участия России. Переговоры в Давосе по поводу украинской «формулы мира» парламентарий счел абсурдными.

До этого, 14 января, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе встречи заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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