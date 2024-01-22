Президент Приднестровья заявил о необходимости усиления охраны границ

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поручил усилить охрану границ страны на фоне внешних попыток диверсий и терактов. Послание главы ПМР опубликовано на его сайте 22 января.

«[Необходимо] усилить охрану Государственной границы ПМР с использованием современных технических средств», — говорится в сообщении.

Кроме того, Красносельский поручил активизировать деятельность по профилактике диверсионно-террористических и экстремистских проявлений в Приднестровье. Лидер призвал отнестись к «вопросу со всей серьезностью» и напомнил о том, что теракты в Тирасполе, которые удалось предотвратить, могли изменить жизнь страны.

Также глава ПМР отметил, что суды над подозреваемыми в подготовке терактов в отношении должностных лиц пройдут в январе-феврале. Он рассказал, что задержанные дали признательные показания. Диверсия была санкционирована и подготовлена Службой безопасности Украины, заявил Красносельский.

Ранее, 12 января, министерство государственной безопасности (МГБ) непризнанной республики сообщило, что в Молдавии ведется подготовка боевых групп с Украины численностью более 60 человек с целью осуществления терактов в Приднестровье.

До этого, 10 января, МГБ ПМР сообщило об инциденте с применением огнестрельного оружия на границе с Украиной 7 января, по завершении которого двое приднестровских граждан были перемещены на украинскую территорию. При этом, по информации «РБК-Украина», государственная пограничная служба страны не фиксировала каких-либо инцидентов.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Документ был подписан 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера непризнанной республики. В мае 2023 года в МИД РФ заявили, что присутствие российских миротворцев в Приднестровье является гарантией мира.