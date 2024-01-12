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В Приднестровье заявили о подготовке в Молдавии групп с Украины для терактов

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Фото: РИА Новости/Артем Кулекин
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В Молдавии ведется подготовка боевых групп с Украины численностью более 60 человек с целью осуществления терактов в Приднестровье. Об этом 12 января сообщило министерство государственной безопасности (МГБ) непризнанной республики.

«По имеющей информации, в настоящее время на объектах спецподразделений силовых ведомств Республики Молдова под руководством иностранных специалистов проходят подготовку специальные боевые группы (более 60 человек, в основном прибывших с территории Украины и имеющих опыт боевых действий) для проведения на территории ПМР террористических актов», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в МГБ, их целью будет уничтожение критически важных объектов жизнеобеспечения, проведение диверсий на военных объектах, а также захват или уничтожение высших должностных лиц республики и руководителей силовых ведомств.

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Ранее, 10 января, МГБ ПМР сообщило об инциденте с применением огнестрельного оружия на границе с Украиной 7 января, по завершении которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию украинскую территорию. При этом, по информации «РБК-Украина», государственная пограничная служба страны не фиксировала каких-либо инцидентов.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

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