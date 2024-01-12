Ввоз и ныне там: Молдавия ужесточает блокаду Приднестровья

Молдавия ввела пошлины на поставки товаров в Приднестровье, усилилась экономическая блокада непризнанной республики. В Тирасполе говорят, что скандальное решение приведет к росту инфляции и удушению экономики. Параллельно ухудшается ситуация на границах ПМР. Кишинев проводит всё больше военных учений, в начале января произошла стрельба на границе с Украиной. «Известия» разбирались в ситуации.

Что известно о молдавских пошлинах

Власти Молдавии ввели пошлины на поставки товаров в Приднестровье, соответствующие поправки в Таможенный кодекс вступили в силу с нового года. Таким образом, Кишинев отменил действовавшие ранее правила, согласно которым пошлины взимало только правительство Приднестровья.

По разным оценкам, решение молдавских властей обернется для Тирасполя убытками в размере до $30 млн в год. «Это повлечет за собой инфляционные процессы в виде роста цен на большинство товаров и, как следствие, снижение покупательной способности жителей Приднестровья. Молдова усиливает политику по удушению нашей экономики и провоцированию социального кризиса», — заявил президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

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В свою очередь, глава приднестровского правительства Александр Розенберг напомнил, что ранее Молдавия начала взимать пошлины с приднестровских экспортеров. Предприятия республики из-за этого стали нести дополнительные расходы в размере $260–300 тыс. в месяц, примерно $3,5 млн в год. Кроме того, Кишинев мешает работе крупнейших заводов Приднестровья, в том числе препятствует экспорту, вводит новые поборы.

В целом, по данным приднестровского правительства, молдавские санкции заметно влияют на экономику республики. За 11 месяцев прошлого года экспорт приднестровской продукции сократился на 12%. Общий объем экспорта по ключевым позициям — металлу, продукции легкой, машиностроительной и химической промышленности — снизился на 19%. «Добавляет трудностей и блокирование Молдовой банковских переводов», — подчеркнул Розенберг.

Как реагируют в Тирасполе

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что нововведения не заставят республику капитулировать. Он призвал Кишинев отказаться от давления и сесть за стол переговоров. По его словам, Тирасполь готов к диалогу в формате «5+2». Инициатива, впрочем, выглядит не очень реалистично, ведь последний раз встреча в этом формате состоялась четыре года назад, после этого переговоры были поставлены на паузу.

В Молдавии в ответ заявили, что не откажутся от изменений. «Никакие действия Тирасполя не заставят нас пересмотреть Таможенный кодекс. Мы прекрасно понимаем их цель. Они хотят добиться отмены пошлин, чтобы вернуться к преференциям, но этого не произойдет», — сказал вице-премьер Олег Серебрян. Он также добавил, что накопившиеся вопросы Кишинев и Тирасполь обсудят с глазу на глаз, в формате «1+1».

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Кроме того, Тирасполь ввел ответные ограничения. В частности, фермеров из приграничных молдавских сел обязали проходить таможенные процедуры, в том числе сертифицировать свои товары для ввоза в Приднестровье, экспорта и реэкспорта. Молдавских автовладельцев обязали платить дорожный сбор в приднестровский бюджет. С 1 февраля также будут увеличены тарифы на газ, электроэнергию, воду и канализацию для молдавских юридических лиц, которые находятся на территории Приднестровья.

В сообщении правительства ПМР отмечается, что все эти меры призваны компенсировать убытки республиканского бюджета. В ответ в Кишиневе еще раз заявили, что свою позицию по поводу пошлин всё равно не поменяют. 11 января приднестровские общественники провели также акцию протеста у КПП на линии соприкосновения. В ходе митинга один из участников сообщил, что активисты отправили в молдавские министерства и ведомства письма, но в ответ получили написанные как под копирку отписки.

Как меняется ситуация с безопасностью

Параллельно ухудшается ситуация с безопасностью. Известно, что в прошлом году Молдавия провела 19 военных учений, часть из них прошла в непосредственной близости от линии соприкосновения. В ПМР отмечали, что звуки выстрелов и взрывов регулярно слышат в городе Бендеры и населенных пунктах Григориопольского района.

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Кроме того, Молдавия активно закупает новое вооружение. В прошлом году в республику поступили немецкие бронемашины «Пиранья», которые могут форсировать водные преграды, в том числе реки типа Днестра. Буквально перед Новым годом Кишинев получил современный радар для контроля воздушного пространства, а также партию беспилотников, вездеходов и боеприпасов для пехоты.

В молдавском руководстве при этом о своих планах говорят открыто. Президент Майя Санду неоднократно требовала вывести российских миротворцев и военнослужащих, охраняющих военные склады в селе Колбасна. В одном из интервью она подчеркнула, что Кишинев стремится избавиться от «сепаратистского режима». «Надеемся, что у нас будет геополитическая возможность для этого», — заявила она.

Не менее тревожная ситуация на линии соприкосновения Приднестровья с Украиной. Неоднократно сообщалось о подготовке украинскими пограничниками позиций на приграничной территории. На этом фоне тревожный инцидент произошел в начале января. Приднестровская спецслужба сообщила, что на линии соприкосновения произошла стрельба, в результате украинцы фактически похитили двух приднестровских граждан. Позже в Киеве опровергли это сообщение, назвав его провокационным.

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Что говорят эксперты

Главный научный сотрудник РГГУ, доктор политических наук Наталья Харитонова говорит, что Молдавия фактически грабит Приднестровье.

— Кишинев собирает пошлины, но эти деньги идут в молдавский бюджет, который на жителей Приднестровья не тратится. Тирасполь из своих средств платит жителям республики пособия, пенсии, зарплаты. На экспертном языке происходящее называется экономическим принуждением к реинтеграции, если сказать проще, то это очевидный грабеж, — отмечает она .

Наталья Харитонова также добавляет, что высокими остаются риски силовой эскалации в регионе.

— Проблема для Кишинева в том, что молдавская армия, несмотря на все усилия, остается довольно слабой. Соответственно, команде Майи Санду придется просить помощи у Румынии, которая входит в НАТО. Со своей стороны, Приднестровье, безусловно, обратится за помощью к России, ведь в ПМР живет больше 200 тыс. российских граждан, размещен миротворческий контингент и российские военнослужащие. Украина тоже не останется в стороне. Клубок получается очень кровавый и запутанный, стороны пока предпочитают сохранять статус-кво, — подчеркивает собеседница.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Молдавский политолог Александр Кориненко считает, что Кишиневу не нужна реинтеграция Приднестровья.