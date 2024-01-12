 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
СК РФ требует арестовать Удальцова по делу об оправдании терроризма
Общество
Зампред правительства РФ Чернышенко огласил итоги программы «Классная страна»
Мир
Merkur сообщил об отказе Шольца выступить перед бастующими фермерами
Мир
Нетаньяху назвал обвинения ЮАР в адрес Израиля в геноциде ложными
Мир
Пентагон заявил о проблеме отслеживания поставленного Киеву оружия
Мир
В Латвии заявили о передаче Украине нового пакета помощи
Политика
В Совфеде оценили планы Байдена поддержать конфискацию российских активов
Общество
Новый суточный рекорд по осадкам в 9 мм был зафиксирован в Москве
Мир
Москва назвала недружественным шагом возможную передачу Эквадором техники РФ США
Мир
Прокуратура Италии возбудила дело в связи с собранием ультраправых в Риме
Общество
Рособрнадзор назвал причину исключения из ЕГЭ сочинения по истории
Мир
Главой МИД Франции назначен Стефан Сежурне
Мир
Трамп выступил с заключительным словом в суде
Мир
Вице-канцлер ФРГ Хабек поблагодарил защитившие его от фермеров службы безопасности
Общество
Путин поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником
/

Ввоз и ныне там: Молдавия ужесточает блокаду Приднестровья

В Тирасполе говорят об удушении экономики
Фото: Getty Images/SOPA Images/LightRocket/Diego Herrera
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молдавия ввела пошлины на поставки товаров в Приднестровье, усилилась экономическая блокада непризнанной республики. В Тирасполе говорят, что скандальное решение приведет к росту инфляции и удушению экономики. Параллельно ухудшается ситуация на границах ПМР. Кишинев проводит всё больше военных учений, в начале января произошла стрельба на границе с Украиной. «Известия» разбирались в ситуации.

Что известно о молдавских пошлинах

Власти Молдавии ввели пошлины на поставки товаров в Приднестровье, соответствующие поправки в Таможенный кодекс вступили в силу с нового года. Таким образом, Кишинев отменил действовавшие ранее правила, согласно которым пошлины взимало только правительство Приднестровья.

По разным оценкам, решение молдавских властей обернется для Тирасполя убытками в размере до $30 млн в год. «Это повлечет за собой инфляционные процессы в виде роста цен на большинство товаров и, как следствие, снижение покупательной способности жителей Приднестровья. Молдова усиливает политику по удушению нашей экономики и провоцированию социального кризиса», — заявил президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В свою очередь, глава приднестровского правительства Александр Розенберг напомнил, что ранее Молдавия начала взимать пошлины с приднестровских экспортеров. Предприятия республики из-за этого стали нести дополнительные расходы в размере $260–300 тыс. в месяц, примерно $3,5 млн в год. Кроме того, Кишинев мешает работе крупнейших заводов Приднестровья, в том числе препятствует экспорту, вводит новые поборы.

В целом, по данным приднестровского правительства, молдавские санкции заметно влияют на экономику республики. За 11 месяцев прошлого года экспорт приднестровской продукции сократился на 12%. Общий объем экспорта по ключевым позициям — металлу, продукции легкой, машиностроительной и химической промышленности — снизился на 19%. «Добавляет трудностей и блокирование Молдовой банковских переводов», — подчеркнул Розенберг.

Пошли ЕСом: почему в Молдавии возобновились споры о Приднестровье
В Кишиневе хотят поскорее вступить в Евросоюз

Как реагируют в Тирасполе

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что нововведения не заставят республику капитулировать. Он призвал Кишинев отказаться от давления и сесть за стол переговоров. По его словам, Тирасполь готов к диалогу в формате «5+2». Инициатива, впрочем, выглядит не очень реалистично, ведь последний раз встреча в этом формате состоялась четыре года назад, после этого переговоры были поставлены на паузу.

В Молдавии в ответ заявили, что не откажутся от изменений. «Никакие действия Тирасполя не заставят нас пересмотреть Таможенный кодекс. Мы прекрасно понимаем их цель. Они хотят добиться отмены пошлин, чтобы вернуться к преференциям, но этого не произойдет», — сказал вице-премьер Олег Серебрян. Он также добавил, что накопившиеся вопросы Кишинев и Тирасполь обсудят с глазу на глаз, в формате «1+1».

Фото: Getty Images/Alexander Hassenstein - UEFA/UEFA

Кроме того, Тирасполь ввел ответные ограничения. В частности, фермеров из приграничных молдавских сел обязали проходить таможенные процедуры, в том числе сертифицировать свои товары для ввоза в Приднестровье, экспорта и реэкспорта. Молдавских автовладельцев обязали платить дорожный сбор в приднестровский бюджет. С 1 февраля также будут увеличены тарифы на газ, электроэнергию, воду и канализацию для молдавских юридических лиц, которые находятся на территории Приднестровья.

В сообщении правительства ПМР отмечается, что все эти меры призваны компенсировать убытки республиканского бюджета. В ответ в Кишиневе еще раз заявили, что свою позицию по поводу пошлин всё равно не поменяют. 11 января приднестровские общественники провели также акцию протеста у КПП на линии соприкосновения. В ходе митинга один из участников сообщил, что активисты отправили в молдавские министерства и ведомства письма, но в ответ получили написанные как под копирку отписки.

«Мы будем для Молдавии низшим сортом»
Жители Приднестровья — о начале переговоров о вступлении Кишинева в ЕС и будущем своей республики

Как меняется ситуация с безопасностью

Параллельно ухудшается ситуация с безопасностью. Известно, что в прошлом году Молдавия провела 19 военных учений, часть из них прошла в непосредственной близости от линии соприкосновения. В ПМР отмечали, что звуки выстрелов и взрывов регулярно слышат в городе Бендеры и населенных пунктах Григориопольского района.

Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU

Кроме того, Молдавия активно закупает новое вооружение. В прошлом году в республику поступили немецкие бронемашины «Пиранья», которые могут форсировать водные преграды, в том числе реки типа Днестра. Буквально перед Новым годом Кишинев получил современный радар для контроля воздушного пространства, а также партию беспилотников, вездеходов и боеприпасов для пехоты.

«Молдова активно вооружается натовским оружием»
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев — об отношениях с Кишиневом, российских миротворцах и террористической угрозе

В молдавском руководстве при этом о своих планах говорят открыто. Президент Майя Санду неоднократно требовала вывести российских миротворцев и военнослужащих, охраняющих военные склады в селе Колбасна. В одном из интервью она подчеркнула, что Кишинев стремится избавиться от «сепаратистского режима». «Надеемся, что у нас будет геополитическая возможность для этого», — заявила она.

Не менее тревожная ситуация на линии соприкосновения Приднестровья с Украиной. Неоднократно сообщалось о подготовке украинскими пограничниками позиций на приграничной территории. На этом фоне тревожный инцидент произошел в начале января. Приднестровская спецслужба сообщила, что на линии соприкосновения произошла стрельба, в результате украинцы фактически похитили двух приднестровских граждан. Позже в Киеве опровергли это сообщение, назвав его провокационным.

Фото: REUTERS/Sergey Smolentsev

Что говорят эксперты

Главный научный сотрудник РГГУ, доктор политических наук Наталья Харитонова говорит, что Молдавия фактически грабит Приднестровье.

— Кишинев собирает пошлины, но эти деньги идут в молдавский бюджет, который на жителей Приднестровья не тратится. Тирасполь из своих средств платит жителям республики пособия, пенсии, зарплаты. На экспертном языке происходящее называется экономическим принуждением к реинтеграции, если сказать проще, то это очевидный грабеж, — отмечает она.

Близкий недруг: Молдавия экономически душит Приднестровье
Как в ПМР готовятся к возможному обострению отношений с Кишиневом

Наталья Харитонова также добавляет, что высокими остаются риски силовой эскалации в регионе.

— Проблема для Кишинева в том, что молдавская армия, несмотря на все усилия, остается довольно слабой. Соответственно, команде Майи Санду придется просить помощи у Румынии, которая входит в НАТО. Со своей стороны, Приднестровье, безусловно, обратится за помощью к России, ведь в ПМР живет больше 200 тыс. российских граждан, размещен миротворческий контингент и российские военнослужащие. Украина тоже не останется в стороне. Клубок получается очень кровавый и запутанный, стороны пока предпочитают сохранять статус-кво, — подчеркивает собеседница.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Молдавский политолог Александр Кориненко считает, что Кишиневу не нужна реинтеграция Приднестровья.

— В случае объединения жители непризнанной республики будут массово участвовать в молдавских выборах, это очень опасно для проевропейских сил, которые тут же окажутся в заметном меньшинстве. Я думаю, пошлины ввели для того, чтобы хоть как-то пополнить молдавский бюджет, а также, наоборот, увеличить пропасть между Кишиневом и Тирасполем, — утверждает он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир