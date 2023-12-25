«Мы будем для Молдавии низшим сортом»

Граждане непризнанной Приднестровской Молдавской Республики не хотят возвращаться в состав Молдавии — ни ради смягчения экономических ограничений, в которых они живут, ни ради присоединения региона к Евросоюзу. Об этом «Известиям» рассказали жители Тирасполя. И пока Кишинев готовится к открытию переговоров, в Приднестровье сомневаются, что шансы на положительный для властей соседней страны итог достижимы. Правда, признают, что Молдавию могут принять в ЕС, «чтобы дружить против кого-то». О настроениях в ПМР — в материале «Известий».

Молдавия стремится в ЕС

Решение Брюсселя начать переговоры о вступлении в ЕС с Молдавией, принятое 14 декабря, вновь ставит перед Кишиневом вопрос относительно будущей процедуры интеграции страны в европейские структуры. Примечательно, что молдавские власти при этом скорее волнует решение приднестровского вопроса, а не социально-экономических проблем, которые существуют в республике. Молдавия — одно из беднейших государств Европы и вряд ли реально может соответствовать критериям членства. Однако политологи изначально утверждали, что решение по поводу молдавской заявки со стороны Евросоюза — шаг больше политический.

Президент Молдавии Майя Санду назвала решение Евросовета успехом тех, «кто выбирает демократию <…>, кто ходил голосовать, протестовал за свободу и никогда не переставал верить, что Молдавия достойна большего». Премьер-министр страны Дорин Речан расценил голосование о начале переговоров как исторический момент, а также как «победу граждан, выбравших европейский путь».

Президент Молдавии Майя Санду и глава делегации ЕС Янис Мажейкс во время празднования молдаванами решения начать переговоры о членстве Молдавии в ЕС Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Действительно, согласно последним соцопросам iData, вступления Молдавии в состав ЕС хотели бы 59,4%, однако доля тех, кто выступает против подобного шага, также остается высокой — почти треть (32,5%). Но если сопоставить эти данные с результатами сентябрьских опросов IMAS, общая картина несколько корректируется: больше половины (56%) населения не верит, что страна станет частью Евросоюза.

Для Кишинева головной болью тем не менее может стать совсем другая проблема: Приднестровье явно не намерено вести переговоры и вступать в Евросоюз — ни в составе Молдавии, ни отдельно от нее. Майя Санду при этом ранее рассматривала вариант вступления в ЕС «по частям», то есть без непризнанной республики, а после создать в самой Молдавии такие условия, чтобы жители ПМР сами захотели реинтегрироваться в состав соседней страны.

«Они говорят, что это их земля. Это неправда»

В Приднестровье опросы об отношении местных жителей к вступлению в ЕС не проводятся, поскольку этот вопрос в принципе не стоит на повестке. Однако своей риторикой Кишинев заочно приглашает жителей ПМР к дискуссии по этому поводу. Но, судя по всему, жители Тирасполя стремятся сохранить свой обособленный статус, хотя и признают наличие экономических сложностей, с которыми из-за него сталкивается непризнанная республика.

— Зачем нам это (реинтеграция в Молдавию. — «Известия»)? Нам и так хорошо, без Молдовы. Если мы идем в состав Молдовы, законы Молдовы и ее понятия должны войти в законодательство нашей страны. А нам это не нужно, потому что это усугубит ситуацию в Приднестровье, — отвечает молодая девушка на вопрос «Известий».

Пограничная река Нистра между Молдавией и Приднестровьем Фото: Global Look Press/IMAGO

Аналогичные ответы мы получили и от других участников опроса. Среди основных причин граждане ПМР называют националистические настроения молдавских властей, общую неустроенность и кризис в Молдавии, а также исторически обусловленную политическую ориентацию Тирасполя на Москву.

— Эта земля не была Молдовой. Они говорят, что это их земля. Это неправда. Больше мы тянемся к России. Так оно и будет, — говорит пожилая жительница приднестровской столицы.

Опасаются жители и неуважительного отношения к себе со стороны Кишинева. «Население Молдовы не будет относиться к нам на равных, как к своим гражданам. А мы будем низшим сортом. То есть будет какое-то такое отношение», — говорит одна из девушек.

С другой стороны, один из собеседников «Известий» сказал, что в целом такой вариант развития событий — процедуру реинтеграции — можно рассмотреть, однако не на тех условиях, которые диктует Кишинев.

— Может, на каких-то очень специальных условиях — да. Чтобы мы были максимально обособлены. В таком случае, да. Но не на тех условиях, которые диктуют сейчас, нет. Однозначно, — говорит молодой человек.

Одна из жительниц призналась, что хотела бы возвращения ПМР в состав Молдавии, однако при условии, что та откажется от проевропейского курса: «Чтобы [ПМР] зашла в состав Молдавии — хочу, но чтобы не в Европу». На вопрос, хотела бы она, чтобы Приднестровье вошло в ЕС в составе Молдавии, ответила: «Я хотела бы, чтобы все народы жили в дружбе и чтобы границы были открыты, как раньше». Но при этом отдельно оговорилась: «С Россией».

Памятник Владимиру Ленину перед зданием правительства Приднестровья в Тирасполе Фото: Getty Images/Matthias Schumann

Вообще, ностальгия по былым временам — один из главных лейтмотивов настроений в Приднестровье. «Мы когда-то были вместе, и нам было хорошо. Сейчас совершенно изменилось время. Вряд ли [я хотела бы, чтобы Приднестровье вернулось в Молдавию]», — говорит одна из собеседниц.

Как заявил «Известиям» депутат приднестровского верховного совета (парламента) Андрей Сафонов, жители республики отлично знают, с кем имеют дело, а потому не покупаются на громкие лозунги, которые предлагает ЕС.

— Брюсселю и особенно Вашингтону с Бухарестом не нужна долгосрочная возня с Молдовой, включая выполнение Кишиневом так называемых домашних заданий евробюрократов. Для них важно включить Молдову в антироссийский санитарный кордон. А западные «ястребы» наверняка думают и об использовании народа Молдовы в качестве пушечного мяса. Говорили же они о необходимости уничтожить Приднестровье, — заявил Сафонов.

Депутат отдельно подчеркнул, что ПМР не собирается ни расторгать «фактически существующий» союз с Россией, ни отказываться от евразийского курса.

«ЕС может принять Молдавию в пику… дружить против кого-то»

Не привлекает, судя по всему, жителей Приднестровья и перспектива объединения с Молдавией ради вступления в ЕС. Из всех, с кем поговорил корреспондент «Известий», только один мужчина сказал, что не может с ходу ответить на этот вопрос, позже, правда, добавил: «50 на 50».

Вид на памятник Александру Суворову в Екатерининском парке в Тирасполе Фото: Getty Images/UEFA

Другие участники опроса так или иначе отвергли идею вхождения в ЕС через возвращение в конституционное поле Молдавии. «Нам и так хорошо живется. Лишь бы нас не трогали», «Да нам и так хорошо живется!» — отвечают жители Тирасполя на соответствующий вопрос.

Большая часть респондентов говорили о необходимости интеграции в структуры СНГ, а также более плотное взаимодействие с Россией. При этом на важности взаимодействия с Содружеством Независимых Государств настаивают и власти ПМР, в то время как Майя Санду заявила, что планирует полностью разорвать все связи с СНГ до конца 2024 года. Это, как полагает Андрей Сафонов, служит доказательством того, что решение ЕС о начале переговоров с Кишиневом — исключительно политический шаг.

Кроме того, следует учитывать, что в Приднестровье уже проводились референдумы относительно будущего республики. Последний из них прошел в 2006 году, тогда 97,1% жителей высказались за присоединение ПМР к России, а против возвращения в состав Молдавии высказались 94,6%.

Что касается реальных перспектив вступления Молдавии в Евросоюз, у приднестровцев нет единого мнения: кто-то полагает, что такие шансы есть, хотя они и призрачны, кто-то уверен, что нет.

— Мне кажется, это не особо развитая экономически страна. Она одна из беднейших в Европе, насколько я знаю. Поэтому, скорее всего, нет, слабо верится, — говорит молодая жительница региона.

Cаммит Европейского союза в Брюсселе Фото: Global Look Press/XinHua/European Union

— А почему нет. Она может стать членом Евросоюза. ЕС может принять ее в пику… дружить против кого-то, — говорит другая женщина, явно намекая на то, что Молдавия нужна Европе исключительно в качестве антироссийского форпоста.

Среди причин, которые могут подтолкнуть ЕС к включению Молдавии, называются желание манипулировать и направлять шаги Кишинева, однако жительница Тирасполя уверена: лучше, «чтобы каждый был хозяином на своей территории».

Приднестровские власти также полагают, что Молдавию могут через несколько лет принять в ЕС «из принципа».

— Но я думаю, что скорее помаринуют, как турок или македонцев (переговоры с Турцией ведутся с 2005 года, Северная Македония после получения статуса кандидата в 2005-м ждала начала переговоров до 2020-го. — «Известия»). Западники понимают, что Молдова на линии геополитического фронта, и тут всё может быть, — сказал депутат приднестровского парламента Андрей Сафонов.

По его словам, в реальности Западу нужно размещение в Молдавии и, по возможности, в Приднестровье войск НАТО. Нельзя исключать, что вместо членства в ЕС Молдове готовят поглощение ее Румынией, сказал собеседник «Известий».

На одной из улиц Тирасполя Фото: Getty Images/NurPhoto/Andrea Mancini

К слову, об опасениях относительно возможного членства Молдавии в Североатлантическом альянсе говорят и простые жители: «Они недавно пытались связать свою историю с НАТО — ну такое себе удовольствие».

В целом же очевидно, что Молдавия не может предоставить Приднестровью стабильной стратегии развития, а политический курс страны кардинально меняется, что не устраивает жителей Приднестровья. И европейский проект, который сейчас пытается реализовать Кишинев, судя по всему, еще больше отталкивает жителей ПМР от Молдавии.