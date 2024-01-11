В Приднестровье сообщили об инциденте на границе с Украиной
Министерство госбезопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило об инциденте с применением огнестрельного оружия на границе с Украиной 7 января. Информация об этом появилась на сайте ведомства в среду, 10 января.
«7 января 2024 года вблизи приднестровско-украинской границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, по завершении которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении. Подробности произошедшего не приводятся.
При этом, по информации «РБК-Украина», государственная пограничная служба Украины не фиксировала каких-либо инцидентов.
«Заявление так называемого Приднестровья скорее несет провокационный характер с целью обвинить в чем-то Украину», — сказал представитель ведомства Андрей Демченко.
Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.