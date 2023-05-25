В МИД РФ назвали присутствие миротворцев в Приднестровье гарантией мира

Военное присутствие в Приднестровье для российской стороны не является самоцелью. Об этом заявил в четверг, 25 мая, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Он отметил также, что наличие российских миротворцев на данной территории остается единственным реальным фактором, который может гарантировать мир и спокойствие в Приднестровье.

«Наше военное присутствие в регионе не является самоцелью, но и сегодня, несмотря на ограниченную численность, российские миротворцы остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие в регионе», — сказал Галузин «РИА Новости».

Он указал на концентрацию украинских вооруженных формирований и военной техники вблизи Приднестровья, подготовку терактов против его руководства и официальных лиц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также на начало реализации Кишиневом при содействии НАТО и ЕС планов по укреплению военного потенциала вопреки нейтральному статусу Молдавии.

«Причем все это происходит на фоне стагнации переговорного процесса по приднестровскому урегулированию и деградации диалога между Кишиневом и Тирасполем», — сказал замглавы российского МИДа.

До этого, 16 мая, глава министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос заявил, что Приднестровье обеспокоено увеличением военной помощи Молдавии и количеством иностранных силовых структур в регионе.

Ранее в том же месяце политолог Кирилл Аверьянов рассказал «Известиям», что нападение на Приднестровье со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вполне возможно. По словам политолога, вероятность вовлечения Приднестровья в сценарий контрнаступления украинской армии крайне высокая, поскольку в непризнанной республике находится не так много российских миротворцев. При этом собеседник «Известий» допустил, что приднестровцы смогут противостоять нападению.

Еще в конце февраля в Минобороны России сообщили, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. На украинско-приднестровской границе было зафиксировано значительное скопление личного состава и военной техники украинских националистов.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Документ был подписан 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера непризнанной республики.