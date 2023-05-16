Приднестровье выразило обеспокоенность милитаризацией Молдавии

Приднестровье обеспокоено увеличением военной помощи Молдавии и количеством иностранных силовых структур в регионе. Об этом заявил глава министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос 16 мая.

«В преддверии запланированного 1 июня в Молдове европейского саммита в страну прибыли дополнительные силы с целью обеспечения безопасности глав европейских стран. Вместе с тем увеличение западной военной помощи Молдове и количества представителей иностранных силовых структур в регионе с неурегулированным конфликтом, естественно, вызывает обеспокоенность», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Валерий Гебос указал, что в Тирасполе давно наблюдают за присутствием в Молдавии иностранных силовиков, наличие которых закреплено законодательно. По его мнению, народ страны не желает повторения событий 1992 года.

«А тем, кто подталкивает Кишинев к конфликту с Приднестровьем, стоит задуматься над вопросом, нужен ли еще один очаг напряженности в Европе», — сказал он.

В конце февраля в Минобороны России сообщили, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. На украинско-приднестровской границе было зафиксировано значительное скопление личного состава и военной техники украинских националистов.

В свою очередь, МИД России предостерег США, страны НАТО и власти Украины от авантюрных шагов в отношении Приднестровья.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Документ был подписан 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера непризнанной республики.