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Политолог назвал вероятным нападение Украины на Приднестровье

Политолог Аверьянов: ВСУ могут напасть на Приднестровье из-за хранящихся там снарядов
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Вполне возможно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) решат напасть на Приднестровье. Об этом 3 мая «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов.

Таким образом он прокомментировал информацию RT со ссылкой на источники о том, что ВСУ перебросили тысячи боевиков в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья.

По словам политолога, вероятность вовлечения Приднестровья в сценарий контрнаступления украинской армии крайне высокая, поскольку в непризнанной республике находится не так много российских миротворцев.

«При этом на территории непризнанной республики, в Колбасне, расположен крупный оружейный арсенал со снарядами, которые так необходимы Украине. Единственное, что нужно киевскому режиму для того, чтобы зайти в Приднестровье, — это разрешение Кишинева. Но в Молдавии сейчас разыгрывается антироссийская истерия, которая вполне может рассматриваться как пропагандистская подготовка для агрессии против Приднестровья», — сказал Аверьянов.

При этом собеседник «Известий» допустил, что приднестровцы смогут противостоять нападению со стороны Вооруженных сил Украины.

«Приднестровцы еще во время войны в начале 1990-х показали, что они готовы защищать свою родину и сражаться с превосходящими силами противника. Так что легкой прогулкой для ВСУ нападение на Приднестровье, конечно, не будет», — заключил он.

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28 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что власти Украины показывают готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье, в том числе с применением силы. Лавров подчеркнул, что Москва несет ответственность за безопасность в Приднестровье и будет руководствоваться имеющимся у российских военных мандатом по ее обеспечению.

До этого, 23 февраля, Минобороны России сообщило, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье: у границ республики заметили значительное скопление личного состава и военной техники националистов.

На фоне этих сообщений пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что киевский режим и Запад способны на различного рода провокации в регионе. Также Москва предостерегла США, страны НАТО и власти Украины от авантюрных шагов в отношении Приднестровья.

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