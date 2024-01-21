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WP узнала о разработке США плана длительной военной кампании против хуситов

WP: власти США разрабатывают план длительной военной кампании против хуситов
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Фото: Global Look Press/US Navy
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Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план длительной военной кампании против хуситов в Йемене. Об этом 20 января написала газета The Washington Post со ссылкой на источники в кабинете лидера Соединенных Штатов.

Издание отметило, что американские чиновники переживают, что противостояние Вашингтона с хуситами может подорвать экономику США и втянуть страну в «очередной непредсказуемый ближневосточный конфликт».

«Углубляющийся цикл насилия является неудачей в достижении цели президента Байдена по прекращению побочных военных действий, спровоцированных войной Израиля против [палестинского движения] ХАМАС в секторе Газа», — уточняется в материале.

Как указано, втягивание американских войск в конфликт на Ближнем Востоке потенциально подрывает попытку лидера Штатов «переориентировать политику США на Россию и Китай».

«Официальные лица признают, что не могут определить дату окончания или дать оценку того, когда военный потенциал йеменцев будет уменьшен в достаточной степени», — дополняется в статье.

«Безумие и идиотизм США и Великобритании сыграли против них же самих»
Член политбюро «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммад аль-Бухейти — о потерях выступающей против Йемена коалиции и конце блокады Красного моря

Йеменские хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года. Они осуществляют атаки в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания ударили по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку угрозой миру и безопасности.

Стороны продолжают наносить взаимные удары. Так, 19 января военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении ракетного удара по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе, центральное командование американских вооруженных сил подтвердило эту информацию.

Позднее телеканал Al Masirah сообщил, что объекты хуситов в городе Ходейда в Йемене вновь подверглись ударам США и Великобритании.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что силы США нанесли еще три удара по позициям хуситов в Йемене. Отмечается, что это четвертый раз, когда США предпринимают упреждающие действия за последнюю неделю против ракетных установок хуситов.

Член политбюро Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января заявил, что для «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Также он указал, что движение атакует по корабли США и Великобритании в Красном море, судоходству других стран в регионе гарантирована безопасность.

В ночь на 20 января центральное американское командование сообщило о новом ударе по трем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене. Как указали в ведомстве, это сделает международные воды безопасными и надежными для кораблей ВМС США и торговых судов.

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