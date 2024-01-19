В «Ансар Аллах» гарантировали безопасность судам РФ и КНР в Красном море

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, что касается других стран, среди которых Россия и КНР, то их судоходству в регионе гарантирована безопасность. Об этом 19 января в интервью «Известиям» заявил член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти.

«Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, их судоходству в регионе ничего не угрожает. Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны», — отметил аль-Бухейти.

Политик также добавил, что любые израильские корабли или связанные с Израилем не будут иметь ни малейшей возможности проплыть через Красное море — удары по ним продолжатся и дальше.

«В «Ансар Аллах» не преследуют цель захватить или потопить то или иное морское судно. Наша задача — повысить экономические издержки для еврейского государства, чтобы прекратить бойню в Газе. Если бы экипажи кораблей, которые попали под наш огонь, не игнорировали наши предупредительные сигналы и изменили свое направление, можно было бы избежать дальнейшей эскалации, которую вызвала американская сторона в интересах защиты Израиля», — отметил он.

Ранее, 17 января, военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что оно нанесло ракетный удар по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе. По его словам, хуситы зафиксировали прямое попадание в судно.

В этот же день Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что беспилотник атаковал судно у берегов йеменского Адена, что привело к пожару на борту корабля. О предыдущем нападении на судно в Красном море сообщалось накануне. Ответственность за него тогда взяли на себя хуситы, которые подтвердили факт ракетной атаки на следовавший под флагом Мальты сухогруз Zografia.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.