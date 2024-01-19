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В Белом доме сообщили о еще трех ударах США по позициям хуситов в Йемене

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Фото: REUTERS/UK MOD/Sgt Lee Goddard
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Силы США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене. Об этом 19 января сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Этим утром силы США нанесли три успешных удара в целях самообороны против объектов хуситов в Йемене. Это четвертый раз, когда США предпринимают упреждающие действия за последнюю неделю против ракетных установок хуситов, которые были готовы нанести удар в данном случае противокорабельными ракетами», — сказал он журналистам.

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Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Стороны продолжают наносить взаимные удары. Так, 19 января военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении ракетного удара по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе. До этого, 18 января, центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о нападении на судно в 85 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр.

В свою очередь, член политбюро Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января заявил, что для «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Также он указал, что движение наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, судоходству других стран в регионе гарантирована безопасность.

Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен 18 января сказал «Известиям», что удары по Йемену приведут к дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта.

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